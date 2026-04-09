На пленарном заседании сенаторы ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта «зеленой» электроэнергии на европейские рынки.

Предусматривается реализация совместных энергетических проектов;

Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран;

Планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря;

Создается маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.

Также ратифицировано Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Закон направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.

Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов;

Внедряется единый порядок обмена данными;

Обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки;

Предусмотрено оперативное информирование при внештатных ситуациях.

Ратификация Парламентом этих соглашений создаёт правовые условия для развития энергетического экспорта и укрепления системы региональной безопасности.