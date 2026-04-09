Сенаторы ратифицировали ряд международных соглашений

На пленарном заседании сенаторы ратифицировали Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz

Документ направлен на формирование устойчивого энергетического сотрудничества и развитие экспорта «зеленой» электроэнергии на европейские рынки.

Предусматривается реализация совместных энергетических проектов;
Будет обеспечена взаимосвязанность энергосистем трех стран;
Планируется прокладка подводного кабеля по дну Каспийского моря;
Создается маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.

Также ратифицировано Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

Закон направлен на выстраивание системы координации и оперативного обмена данными между странами СНГ для повышения уровня радиационной безопасности.

Законом определяется взаимодействие уполномоченных органов;
Внедряется единый порядок обмена данными;
Обеспечивается регулярный мониторинг радиационной обстановки;
Предусмотрено оперативное информирование при внештатных ситуациях.

Ратификация Парламентом этих соглашений создаёт правовые условия для развития энергетического экспорта и укрепления системы региональной безопасности.

Популярное

Все
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В Нацгвардии – литературный челлендж
Как станцевать любовь
Сила слова и дух степи
Подарили новые возможности
Драйвер национальной экономики
Нарушителей порядка выявляют дроны
Магнолии цветут
Кадровая политика судов выходит на новый уровень
Идет прием документов
Алгоритмы кибербезопасности
Основа технологического лидерства
Устойчивая динамика и большой потенциал
Новая Конституция – новый общественный договор
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Основа цифровой трансформации
Великий мыслитель своего времени
Приезжайте работать в Янайкино!
США рассматривают план «наказания» стран НАТО за позицию по Ирану
Строительство первого ОРЦ завершается в области Улытау
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
В Астане появятся новые точки притяжения
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Весенняя непогода накроет Казахстан
Здесь важны прикосновения и звуки
МВД напомнило водителям о проверке документов
Проблему участившихся трагедий на дороге поднял в Сенате депутат Кожаев
ИИ ускоряет доступ к госуслугам
Астана-2030 в центре легкоатлетического мира
Китайский блогер-миллионник получила госнаграду в Казахстане
Токаев сменил двух командующих войсками ВС РК
Караван возможностей
Первый трофей от ФИФА
В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»
Через мост коммуникаций, по цепочке знаний
Во главе угла – безопасность ребенка
В Жетысу возрождают популяцию сокола-балобана
Намечено построить форелевую ферму
Шекспир: символика смыслов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии

Читайте также

Устойчивая динамика и большой потенциал
Развитие сотрудничества обсудили в Кабмине с корейской деле…
Казахстан и Турция договорились о транзите военного имущест…
Повысить уровень взаимодействия

