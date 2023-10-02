Сенаторы утвердили повестку заседания палаты

На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания Сената, которое состоится 5 октября.

Фото: Н.Байбулин

На предстоящем заседании палаты депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда». Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Также сенаторами будет рассмотрен Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об обмене информацией в отношении граждан государств Сторон».

Ожидается, что ратификация Соглашения будет способствовать повышению эффективности миграционного контроля и укреплению сотрудничества двух стран.

Кроме того, депутаты распределили между постоянными комитетами Сената законы, принятые Мажилисом.