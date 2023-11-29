Серик Жарасбаев назначен вице-министром туризма и спорта

Постановлением правительства Республики Казахстан Жарасбаев Серик Маратович вице-министром туризма и спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Российский международный олимпийский университет.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором ДЮСШ города Петропавловска, главным специалистом, начальником отдела управления физической культуры и спорта СКО.

В 2011-2012 годы – эксперт, главный эксперт управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования комитета спорта МКС РК.

В 2012-2014 годы – начальник управления, директор департамента спорта высших достижений и спортивного резерва департамента агентства РК по делам спорта и физической культуры.

В 2014-2018 годы – заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годы – председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2019-2021 годы – заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2021 году – первый вице-президент РОО "Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга".

С 2021-2023 годы – вице-министр культуры и спорта РК.

С 2023 года по настоящее время — директор РГКП "Центр олимпийской подготовки "Алматы".