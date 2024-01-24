Сертификаты об успешном прохождении ЕНТ обещала выдать мошенница в ВКО

Общество
147

Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор.

 

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Сообщается, что антикоррупционной службой по ВКО окончено досудебное расследование в отношении жительницы Усть-Каменогорска и других лиц по статье «мошенничество». 

"Расследованием установлено, что в период с июня 2022 года по июль 2023 года под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении тестирования она завладела денежными средствами 52 граждан на общую сумму 17,4 млн тенге. Стоимость одного фиктивного сертификата варьировалась от 200 тыс. до 700 тыс. тенге. Также подозреваемая, под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении ЕНТ, обманом завладела денежными средствами 2 жителей области на общую сумму 2,4 млн тенге", - говорится в сообщении.

Общая сумма материального ущерба составила 19,8 млн тенге. С санкции суда подозреваемая помещена под домашний арест.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

 

#ВКО #ЕНТ #сертификаты #мошенница

Популярное

Все
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Напал на школьницу
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Иглофильтр против дренажного коллапса
Жизнь дала трещину
Газовый злоумышленник
Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева
Каким должен быть город для людей?
Бродячий криминал
До места – без задержек
Твердый бытовой… снег
Снова о сердце и не только о нем
Не надо паники!
В Костанайской области четвертая часть спортивных сооружений, а это почти 500 объектов, признана непригодной к использованию
Из кухни – в музей
Предотвратить негативные последствия
Трещины на девятнадцати домах насчитало МЧС после землетрясения
Особая миссия
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Перспективы глобальны, как и проблемы
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Работа особого режима
Деньги для больших дел
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Бухгалтеры отдела образования похитили 400 млн тенге в Турк…
Куат Хамитов и Серик Сапиев посетили казахстанские колонии
Алгоритм работы СМИ и соцсетей при ЧС представят в Минкульт…
В Казахстане насчитывается 2,9 млн взрослых курильщиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]