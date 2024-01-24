Сертификаты об успешном прохождении ЕНТ обещала выдать мошенница в ВКО

Сообщается, что антикоррупционной службой по ВКО окончено досудебное расследование в отношении жительницы Усть-Каменогорска и других лиц по статье «мошенничество».

"Расследованием установлено, что в период с июня 2022 года по июль 2023 года под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении тестирования она завладела денежными средствами 52 граждан на общую сумму 17,4 млн тенге. Стоимость одного фиктивного сертификата варьировалась от 200 тыс. до 700 тыс. тенге. Также подозреваемая, под предлогом предоставления сертификата об успешном прохождении ЕНТ, обманом завладела денежными средствами 2 жителей области на общую сумму 2,4 млн тенге", - говорится в сообщении.