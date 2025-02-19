Сертифицировать коучей и бизнес-тренеров предложили в Мажилисе

Динара Наумова отметила, что от деятельности псевдо-коучей сегодня страдают не только потребители, но и квалифицированные специалисты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предложение сертифицировать коучей и бизнес-тренеров озвучила в своем депутатском запросе член фракции партии Respublica Динара Наумова, сообщает Kazpravda.kz

«Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков. В поисках «успешного успеха» некоторые, надеясь хоть на какой-то выход из своих проблем, откликаются на обещания о «быстром обогащении», «новой жизни» или «карьере мечты за месяц», вкладывают значительные средства, а порой даже берут кредиты для оплаты этих услуг. Оказавшись в ситуации несоответствия ожиданий и реальности, люди осознают, что обещанные результаты недостижимы, а возврат потраченных средств практически невозможен, поскольку механизмы защиты их прав фактически отсутствуют», – отметила она.

Также спикер добавила, что проблема усугубляется отсутствием регулирования данной сферы.

«Отсутствие четких стандартов и требований к квалификации позволяет любому человеку называть себя коучем или тренером, что создаёт условия для мошенничества. В результате страдают как потребители, так и добросовестные специалисты, которые сталкиваются с подрывом доверия к отрасли в целом. Международный опыт показывает, что в ряде стран процесс сертификации и аккредитации специалистов строго регулируется. Такие меры не только защищают права потребителей, но и способствуют значительному улучшению качества предоставляемых услуг. Наличие сертификации служит подтверждением квалификации специалиста и его профессиональных компетенций, что повышает доверие граждан и снижает риски получения некачественных услуг», – пояснила депутат.

В связи с вышеизложенным она предложила рассмотреть возможность принятия следующих мер.

- Разработка системы обязательной сертификации и аккредитации коучей, тренеров и различных специалистов. Такая система позволит гарантировать соответствие профессиональным стандартам и повысит доверие граждан к этим услугам.

- Создание единого реестра сертифицированных специалистов, который будет доступен для всех граждан. Это обеспечит прозрачность и возможность проверить квалификацию специалиста перед началом обучения.

- Принятие законодательных инициатив, направленных на улучшение регулирования с целью защиты прав потребителей и повышения профессиональной ответственности субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оказания соответствующих услуг.

По словам Динары Наумовой, эти меры помогут не только защитить граждан от мошенничества, но и создать условия для формирования профессионального сообщества, где качество услуг будет соответствовать высоким стандартам.