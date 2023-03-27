Сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля в Астане
447
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие», - проинформировала пресс-служба президента РК.
XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия.