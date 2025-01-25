Сеть нарколабораторий ликвидирована в Карагандинской области

Криминал
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В ходе операции задержана супружеская пара – 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Департаментом полиции Карагандинской области при координации прокуратуры региона проводится досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ, передает Polisia.kz.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл.

На месте обнаружено около 200 кг наркотических веществ и оборудование для их производства. В ходе операции задержана супружеская пара – 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы.

В результате дальнейших действий в Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, включая ноутбук, весы, ежедневники и 21 мобильный телефон, которые использовались для координации деятельности преступной сети.

По итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Среди них лаборатория в Караганде, ликвидированная 17 ноября 2024 года, где изъято 10 кг готовых синтетических наркотиков и более одной тонны прекурсоров, а также лаборатория в поселке Актау, ликвидированная в июне 2023 года. Всего задержано пять человек, причастных к преступной деятельности.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются для установления всех участников ОПГ и пресечения их противоправной деятельности.

#наркобизнес #наркотики #лаборатории

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