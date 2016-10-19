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​Северо-восточное направление
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Как пояснил директор ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» Асемкан Дускужанов, по мощности производственной линии его предприятие может хоть весь Казахстан обеспечить пятью моделями автобусов по цене конкурентоспособными с китайскими, а по качеству – с европейскими. Презентацию он проводил во время недавнего рабочего визита делегации Восточно-Казахстанской области во главе с ее акимом Даниалом Ахметовым в северный регион. Гости приехали, точно зная, что найдут здесь немало партнеров: масштабность возможностей для развития двустороннего сотрудничества была открыта летом, когда аким североказах­станской области Ерик Султанов побывал с делегацией в ВКО в рамках реализации поручения Главы государства.

В самом деле, области – Восточно-Казахстанская с громадным индустриальным и Северо-Казахстанская со столь же значимым сельскохозяйственным потенциалом – как нельзя лучше подходят для торгово-экономического партнерства. Разумеется, пути друг к другу были обозначены и раньше. Так, порядка 12% промышленной продукции североказахстанцы завозят из ВКО (в основном автомобили, тракторы, строительные материалы), отправляя в обратном направлении продукты питания, хорошо раскупающиеся в торговых сетях Усть-Каменогорска и Семея. Но уже первый контакт на уровне руководства регионов позволил открыть новые возможности, а главное – придать партнерству системный характер: тогда представители промышленных предприятий регионов заключили договоры на общую сумму 60 млн тенге. Соглашения уже начали действовать. Например, АО «Усть-Каменогорский титано-никелевый комбинат» сделало заказ АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» на поставку нагревателя, АО «Мунаймаш» реализовало взбивальные машинки ТОО «Арбат­ВостокСервис», АО «Казнефтегазмаш» подошли изготовленные ТОО «Арм Сауда» задвижки.

Тут надо заметить, что при сельскохозяйственной специализации располагающая крупными заводами бывшего оборонного комплекса Северо-Казахстанская область в последнее время сделала большой шаг и в направлении индустриального развития, впечатливший даже имеющих насыщенные современными технологиями предприятия восточноказахстанцев. Представляя гостям отечественный «Батыр», генеральный директор ТОО «СП «Петропавловский тракторный завод» Сергей Шинкаренко пояс­нил, что к адаптированному к казахстанским условиям и выгодному по цене трактору в скором времени будет выпускаться и высокопроизводительный посевной комплекс. В Петропавловске же собираются современные комбайны «Сампо», вот уже два сезона отлично зарекомендовавшие себя на полях. Их, как и посевные комплексы, сказал Даниал Ахметов, Восточно-Казахстанская область обязательно будет покупать в нарастающем количестве. Впрочем, может, и не только их. Как сообщил Ерик Султанов, в СКО взят курс на создание мощного сельскохозяйственного кластера, включающего также выпуск машин по внесению удобрений.

Практически не ограниченные возможности имеет перс­пектива снабжения индустриального восточного региона, где на долю сельского хозяйства приходится 6,9% валового регио­нального продукта, натуральными, экологически чистыми североказахстанскими продуктами питания. Для демонстрации хозяева включили в программу визита посещение перерабатывающих предприятий – ТОО «Молпродукт» и ТОО «РимКазАгро». В первом гости, продегустировав продукцию, согласились, что марка «Сделано в Северном Казахстане» действительно многого стоит, во втором им продемонстрировали современный технологический процесс производства продуктов питания быстрого приготовления: кашки-минутки, картофельного пюре, овсяных хлопьев, супов – ассортимент весьма обширен.

Неожиданный оборот получило посещение восточноказахстанцами КТ «Зенченко и К», где, помимо ряда социальных объектов, гостей ознакомили с животноводческим комплексом на 7 тыс. голов крупного рогатого скота. Здесь несколько человек получают от коров 20-кило­граммовые суточные надои молока, из которого на собственном заводе предприятие выдает 40 видов продукции, нарасхват сметаемой с прилавков. Таких баз две, каждая обошлась в 75 млн тенге. Узнав об этом, Даниал Ахметов задался вопросом: «А почему здесь за 75, а у нас молочная ферма на 400 голов строится за 40 миллионов тенге?» – и тут же дал поручение руководителю управления сельского хозяйства ВКО перенять опыт коммандитного товарищества.

В ходе визита между потенциальными партнерами был намечен ряд многообещающих договоров, выводящих взаимовыгодное межобластное сотрудничество на линию динамичного роста.

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