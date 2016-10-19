Как пояснил директор ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» Асемкан Дускужанов, по мощности производственной линии его предприятие может хоть весь Казахстан обеспечить пятью моделями автобусов по цене конкурентоспособными с китайскими, а по качеству – с европейскими. Презентацию он проводил во время недавнего рабочего визита делегации Восточно-Казахстанской области во главе с ее акимом Даниалом Ахметовым в северный регион. Гости приехали, точно зная, что найдут здесь немало партнеров: масштабность возможностей для развития двустороннего сотрудничества была открыта летом, когда аким североказахстанской области Ерик Султанов побывал с делегацией в ВКО в рамках реализации поручения Главы государства.
В самом деле, области – Восточно-Казахстанская с громадным индустриальным и Северо-Казахстанская со столь же значимым сельскохозяйственным потенциалом – как нельзя лучше подходят для торгово-экономического партнерства. Разумеется, пути друг к другу были обозначены и раньше. Так, порядка 12% промышленной продукции североказахстанцы завозят из ВКО (в основном автомобили, тракторы, строительные материалы), отправляя в обратном направлении продукты питания, хорошо раскупающиеся в торговых сетях Усть-Каменогорска и Семея. Но уже первый контакт на уровне руководства регионов позволил открыть новые возможности, а главное – придать партнерству системный характер: тогда представители промышленных предприятий регионов заключили договоры на общую сумму 60 млн тенге. Соглашения уже начали действовать. Например, АО «Усть-Каменогорский титано-никелевый комбинат» сделало заказ АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» на поставку нагревателя, АО «Мунаймаш» реализовало взбивальные машинки ТОО «АрбатВостокСервис», АО «Казнефтегазмаш» подошли изготовленные ТОО «Арм Сауда» задвижки.
Тут надо заметить, что при сельскохозяйственной специализации располагающая крупными заводами бывшего оборонного комплекса Северо-Казахстанская область в последнее время сделала большой шаг и в направлении индустриального развития, впечатливший даже имеющих насыщенные современными технологиями предприятия восточноказахстанцев. Представляя гостям отечественный «Батыр», генеральный директор ТОО «СП «Петропавловский тракторный завод» Сергей Шинкаренко пояснил, что к адаптированному к казахстанским условиям и выгодному по цене трактору в скором времени будет выпускаться и высокопроизводительный посевной комплекс. В Петропавловске же собираются современные комбайны «Сампо», вот уже два сезона отлично зарекомендовавшие себя на полях. Их, как и посевные комплексы, сказал Даниал Ахметов, Восточно-Казахстанская область обязательно будет покупать в нарастающем количестве. Впрочем, может, и не только их. Как сообщил Ерик Султанов, в СКО взят курс на создание мощного сельскохозяйственного кластера, включающего также выпуск машин по внесению удобрений.
Практически не ограниченные возможности имеет перспектива снабжения индустриального восточного региона, где на долю сельского хозяйства приходится 6,9% валового регионального продукта, натуральными, экологически чистыми североказахстанскими продуктами питания. Для демонстрации хозяева включили в программу визита посещение перерабатывающих предприятий – ТОО «Молпродукт» и ТОО «РимКазАгро». В первом гости, продегустировав продукцию, согласились, что марка «Сделано в Северном Казахстане» действительно многого стоит, во втором им продемонстрировали современный технологический процесс производства продуктов питания быстрого приготовления: кашки-минутки, картофельного пюре, овсяных хлопьев, супов – ассортимент весьма обширен.
Неожиданный оборот получило посещение восточноказахстанцами КТ «Зенченко и К», где, помимо ряда социальных объектов, гостей ознакомили с животноводческим комплексом на 7 тыс. голов крупного рогатого скота. Здесь несколько человек получают от коров 20-килограммовые суточные надои молока, из которого на собственном заводе предприятие выдает 40 видов продукции, нарасхват сметаемой с прилавков. Таких баз две, каждая обошлась в 75 млн тенге. Узнав об этом, Даниал Ахметов задался вопросом: «А почему здесь за 75, а у нас молочная ферма на 400 голов строится за 40 миллионов тенге?» – и тут же дал поручение руководителю управления сельского хозяйства ВКО перенять опыт коммандитного товарищества.
В ходе визита между потенциальными партнерами был намечен ряд многообещающих договоров, выводящих взаимовыгодное межобластное сотрудничество на линию динамичного роста.