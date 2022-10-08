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Поручения , Правительство
"Сейчас самое время" – Смаилов поручил оперативно заполнить овощехранилища

В субботу, 8 октября, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и создания новых рабочих мест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев доложил, что рост цен на СЗПТ с начала года составил 19,6%, в том числе за прошедшую неделю – 0,1%. В разрезе регионов самые высокие показатели зафиксированы в Улытауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. При этом стоимость ряда товарных позиций по стране, включая лук и сахар, в последнее время снижается.

Он подчеркнул, что на сегодня продолжается комплексная работа по стабилизации цен на гречку, рис, картофель, морковь, подсолнечное масло, социальный хлеб, муку, рожки и молочную продукцию.

Как доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, для стабилизации цен имеется порядка 186,1 тыс. тонн запасов СЗПТ. Вместе с тем в регионах продолжается массовый сбор овощей, что позволяет дополнительно увеличить продуктовую базу стабфондов.

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая. В этой связи акимам регионов нужно активнее заполнять стабилизационные фонды.

«Чтобы в межсезонье – с марта по июнь – у нас не было определенной нехватки и ввоза дорогих импортируемых овощей, нужно сейчас заполнить овощехранилища луком, картофелем, морковью, капустой. Сейчас самое подходящее время закупить их по самым низким ценам, чтобы делать интервенции в межсезонье и не дать ценам на овощи ощутимо вырасти», – сказал Алихан Смаилов.

С докладами также выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандос Шаймарданов, вице-министр финансов Ержан Биржанов, акимы Мангистауской области Нурлан Ногаев и Жамбылской Нуржан Нуржигитов.

Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что в рамках реализации новых подходов к стабилизации цен необходимо зарезервировать средства, находящиеся на счетах социально-предпринимательских корпораций, и направить их на финансирование производителей.

Премьер-министр также поддержал новые подходы по мониторингу инфляции через операторов фискальных данных, предложенные Бюро нацстатистики. По его словам, нужно провести работу для перехода на новый формат с начала 2023 года и обеспечить техническое сопровождение этого процесса.

Кроме того, Алихан Смаилов поручил ускорить переформатирование региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, акимам Астаны, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей — взять на личный контроль подписание меморандумов по снижению торговой надбавки с 15 до 10%.

С докладом по второму вопросу повестки выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Она сообщила, что все основные индикаторы рынка труда на сегодня демонстрируют стабильность. При этом продолжается реализация мер по открытию новых постоянных рабочих мест, включая субсидируемых государством, заполнению вакантных позиций, повышению мобильности трудовых ресурсов и т.д.

Премьер-министр подчеркнул, что создание постоянных рабочих мест – главное условие роста доходов населения и развития экономики.

«Главой государства поручено акимам всех районов и городов ежегодно обеспечивать создание не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Однако уже сейчас в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях работа ведется недостаточно эффективно», – сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в ряде областей также отмечаются низкие показатели по обязательным пенсионным взносам и выявляются факты фиктивного трудоустройства.

Подводя итоги совещания, премьер-министр поручил акимам усилить контроль вопросов занятости и мер по снижению молодежной безработицы.

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