Новый учебный год в Казахстане стартовал с волнительного момента для сотни тысяч абитурентов - они вступили в ряды студентов высших учебных заведений, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазАТИУ им. С.Сейфуллина

«День знаний» Казахский агротехнический иследовательский университет имени Сакена Сейфуллина встречает ярким достижением. Вуз занял третье место среди вузов республики по числу абитуриентов, выигравших государственные образовательные гранты.

По итогам приемной кампании, в университет принято порядка 6700 абитуриентов. Из них около 4000 стали обладателями государственных образовательных грантов, что позволило Казахскому агротехническому иследовательскому университету имени Сакена Сейфуллина войти в ТОП-3 лучших вузов по этому показателю, наряду с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и Казахским национальным университетом имени аль-Фараби.

Гранты на обучение по бакалавариату получили 3760 студентов, на обучение в магистратуре - 133, докторантуре - 67 человек. Кроме этого, 47 абитуренитов стали обладатели грантов акимата города Астаны.

Всего же КАТИУ принял 6617 абитуриентов. 5824 человека поступили на обучение по бакалавриату, 214 - в магистратуру, 71 - в докторантуру. Кроме этого, на бакалавриат поступил 461 иностранный студент.

«С каждым годом количество поступающих в наш вуз растет, что свидетельствует о качестве образования, его высокой репутации и востребованности выпускников. В прошлом учебном году в университет поступило около пяти тысяч человек, в этом - свыше 6600. По увеличению количества государственных образовательных грантов Сейфуллин университет продолжает удерживать ведущие позиции в республиканском рейтинге», - сообщили в университете.

Этот год оказался урожайным на прием абитуриентов, окончивших одиннадцатые классы с отличием. Вуз принял 148 обладателей знака «Алтын белгі» и 347 человек с аттестатами отличия. Причем наибольшее количество отличников - 167 человек - выбрали факультет «Управление земельными ресурсами, архитектура и дизайн».

Seifullin University - это фундаментальное учебное заведение, которое готовит востребованных высококвалифицированных специалистов для всех отраслей экономики и агропромышленного комплекса страны. В стенах вуза ведется подготовка специалистов по 17-ти образовательным направлениям. Качественное образование получает более 18 тысяч студентов.

Образовательные программы подготовки специалистов по всем направлениям разработанысовместно с ведущими профильными университетами США, Турции, Канады, Италии, Литвы, Финляндии, Малайзии, Австралии и других стран.

За последний год университет посетили чрезвычайные и полномочные послы 46-ти стран, с которыми налажено взаимное сотрудничество. В Seifullin University реализуются 158 научных и 25 международных проектов.

Достижения КазАТИУ признаны на международном уровне. В престижном мировом рейтинге QS наш университет занял 1200-е место, среди университетов Азии - 281-е место, а в Центральной Азии - 16-е место. При этом в Казахстане он входит в тройку лидеров.

Руководство вуза ставит перед собой цель войти в ТОП-500 ведущих университетов мира.