Сеют знания – получают специалистов Статьи 27 августа 2025 г. 5:00 1 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО За сто лет петропавловский колледж им. Жалела Кизатова превратился из земской школы в центр агрообразования с современной техникой и международными грантами. фото акимата СКО В Год рабочих профессий особое внимание в стране приковано к тем, кто формирует кадровый фундамент. В Северо-Казахстанской области уже более ста лет эту миссию несет Высший сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова, где традиции сочетаются с инновациями, а выпускники становятся опорой агропромышленного комплекса. История колледжа начинается в далеком 1885 году, когда в Петропавловске была открыта школа для подготовки специалистов по сельскому хозяйству. В 1923-м ее преобразовали в сельхозтехникум, а сегодня здесь обучаются свыше 600 студентов по девяти востребованным специальностям – от агрономии и ветеринарии до бухгалтерского учета. – Наши студенты проходят практику в хозяйствах и на предприятиях региона. Колледж сотрудничает более чем с сотней партнеров по всей области. У нас есть 400 гектаров земли, собственная учебная ферма, убойный пункт, мини-завод и современное оборудование John Deere, – рассказывает директор учебного заведения Беимбет Бугасов. Высший сельхозколледж гордится своим Центром компетенций и 12 лабораториями, где студенты отрабатывают реальные производственные навыки. – Спрос на наших специалистов всегда высокий. Выпускники находят работу в ветеринарных станциях и хозяйствах животноводческого профиля, – отмечает преподаватель Темиржан Садуов. Работа колледжа получила признание и на республиканском уровне: участие в проекте «Модернизация технического и профессионального образования», международный грант по ветеринарии, а также оснащение по программе «Жас маман» сделали базу учебного заведения одной из лучших в стране. – Я с детства люблю животных, а здесь нашел свое призвание. Мы работаем с современным оборудованием, получаем практический опыт, что помогает уверенно смотреть в будущее, – говорит студент колледжа Александр Карпенко. Высший сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова остается надежной кузницей кадров для агросферы Казахстана, сохраняя вековые традиции и внедряя новые технологии, чтобы готовить специалистов, без которых невозможно развитие села и страны в целом. #Петропавловск #колледж #профессия #Год рабочих профессий