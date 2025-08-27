Сеют знания – получают специалистов

Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

За сто лет петропавловский колледж им. Жалела Кизатова превратился из земской школы в центр агрообразования с современной техникой и международными грантами.

В Год рабочих профессий особое внимание в стране приковано к тем, кто формирует кадровый фундамент. В Северо-Казахстанской области уже более ста лет эту миссию несет Высший сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова, где традиции сочетаются с инновациями, а выпускники становятся опорой агропромышленного комплекса.

История колледжа начинается в далеком 1885 году, когда в Петропавловске была открыта школа для подготовки специалистов по сельскому хозяйству. В 1923-м ее преобразовали в сельхозтехникум, а сегодня здесь обучаются свыше 600 студентов по девяти востребованным специальностям – от агрономии и ветеринарии до бухгалтерского учета.

– Наши студенты проходят прак­тику в хозяйствах и на предприятиях региона. Колледж сотрудничает более чем с сотней партнеров по всей области. У нас есть 400 гектаров земли, собственная учебная ферма, убойный пункт, мини-завод и современное оборудование John Deere, – рассказывает директор учебного заведения Беимбет Бугасов.

Высший сельхозколледж гордится своим Центром компетенций и 12 лабораториями, где студенты отрабатывают реальные производственные навыки.

– Спрос на наших специалистов всегда высокий. Выпускники находят работу в ветеринарных станциях и хозяйствах животноводческого профиля, – отмечает преподаватель Темиржан Садуов.

Работа колледжа получила признание и на республиканском уровне: участие в проекте «Модернизация технического и профессио­нального образования», международный грант по ветеринарии, а также оснащение по программе «Жас маман» сделали базу учебного заведения одной из лучших в стране.

– Я с детства люблю животных, а здесь нашел свое призвание. Мы работаем с современным оборудованием, получаем практический опыт, что помогает уверенно смот­реть в будущее, – говорит студент колледжа Александр Карпенко.

Высший сельскохозяйственный колледж им. Жалела Кизатова остается надежной кузницей кадров для агросферы Казахстана, сохраняя вековые традиции и внедряя новые технологии, чтобы готовить специа­листов, без которых невозможно развитие села и страны в целом.

