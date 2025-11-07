Представители общественных объе­динений и государственных органов региона обсудили вопросы развития медиации и этномедиации. Встреча прошла в рамках проекта «Елдесу және татуласу», инициированного Ассамблеей народа Казахстана.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как отметил первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов, этномедиация служит действенным инструментом по предупреждению конфликтов, укреплению доверия и общественного согласия. Это метод, помогающий своевременно выявлять проблемы и выстраивать долгосрочные отношения между представителями различных национальностей. Этномедиация создает условия для конструктивного диалога, в котором каждая сторона чувствует уважение и поддержку. Это особенно важно для региона с большим этническим разнообразием.

В ходе встречи руководитель управления внутренней политики Алматинской области Ерлан Жакупов представил результаты реализуемых проектов в сфере медиации. По его данным, за десять месяцев текущего года в регионе проведено свыше 70 мероприятий, в которых приняли участие около трех тысяч человек. Это семинары, тренинги, круглые столы, курсы повышения квалификации.

– Радует, что в области неуклонно растет число профессиональных медиаторов, задача которых – урегулировать конфликты в досудебном порядке, – отметил докладчик. – В результате большинство споров удается решить до обращения в суд. Это касается как семейных неурядиц, так и финансовых разногласий.

Участники совещания уделили внимание развитию школьной медиации. По словам председателя греческого общества «Элефтерия», педагога Натальи Тифанциди, школа – это первая площадка, где ребенок учится слушать, понимать, договариваться. Важно с раннего возраста воспитывать в детях культуру общения, уважительного диалога.

Школьные медиаторы обучают ребят видеть разные точки зрения и находить компромиссные решения. Такой подход снижает риск будущих межличностных и межэтнических конфликтов и закладывает основу для мирного общества.

Депутат областного маслихата Меруерт Молдашева рассказала об инициативе «Ана медиациясы», направленной на решение внут­рисемейных и межпоколенческих споров. Ключевую роль в проекте играют женщины, неравнодушные к чужим проблемам, всегда готовые прийти на помощь. Особый акцент делается на профилактике разводов, воспитании подрастающего поколения в духе культурных традиций народа.

В свою очередь заместитель председателя областной АНК, глава курдского этнокультурного центра Ronai Гамзе Гейдаров рассказал о комитете «Қурылтай», в состав которого входят представители всех этнических групп, проживающих в Илийском районе Алматинской области. Общественная организация регулярно проводит культурные и спортивные мероприятия, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания среди местных жителей.

Выступавшие подчеркнули необходимость дальнейшего развития альтернативных способов разрешения споров. По их словам, медиаторы выступают и как психологи, примиряя спорящих, а не наказывая виновных. К слову, тем же самым занимались в старину казахские бии.

В завершение встречи ее участники обозначили план совместной работы по расширению медиативных практик. Предусмотрено развитие школьной сети медиаторов, вовлечение этнокультурных центров в просветительскую деятельность, реализация информационных кампаний, направленных на продвижение ценностей согласия и взаимного уважения.