Артисты Музыкального театра юного зрителя в течение трех дней собирали аншлаг на сцене Казахского национального музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева на премьерных показах спектакля «Шакарим», приуроченных к 180-летию великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Новая постановка заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова по пьесе известного писателя, драматурга Ермека Аманшаева, искусно сочетающая музыку, хоровое пение и танцы, раскрывает многогранный образ мыслителя, поэта и композитора Шакарима. Зритель проходит вместе с героем через ключевые этапы его жизни, от юношеских исканий до зрелых размышлений. Это не сухое перечисление биографических фактов, а эмоциональная мозаика, где каждый эпизод высвечивает новую грань личности Шакарима.

Спектакль состоит из разных сценических эпизодов, в которых подробно раскрываются образы писателя и его окружения. Особое внимание уделено духовной связи с основоположником казахской письменной литературы и гражданской позиции того, кто решил продолжить его путь. Эта подчеркивает преемственность литературных и философских традиций, а также гражданскую позицию обоих деятелей культуры, их любовь к народу и стремление к просвещению.

Шакарим, как продолжатель дела Абая, принял на себя миссию нести свет знаний и гуманизма в сложные времена. Его творчество, завершившее золотой век казахской литературы XIX века, стало мостом между реалистическими, гуманистическими и демократическими идеалами прошлого и стремительно меняющимся миром, передавая их будущим поколениям.

Рано потеряв отца, Шакарим оказался под опекой родного дяди – Абая, который стал для него опорой и наставником. Именно его благотворное влияние определило дальнейшую судьбу подростка. Научившись читать в пятилетнем возрасте, мальчик окончил школу при местной мечети в девять лет. Однако вся жизнь этого незаурядного человека прошла в упорных трудах и самообразовании.

Этот человек начал свой путь с музыки: в молодости он радовал друзей и жителей своего аула, выступая в роли певца, исполнителя и композитора. Позже через музыку он открыл для себя мир поэзии, а затем перешел к масштабной литературной деятельности.

Кроме того, он был истинным полиглотом, владея языками на высоком уровне: персидским, турецким, арабским, русским. Он обладал выдающимися языковыми навыками, свободно владея персидским, турецким, арабским, русским и французским языками. Благодаря этим знаниям он имел возможность погружаться в мировую философию и литературу с особой глубиной. Более того, он занимался переводом произведений Льва Толстого, и между ними велась переписка.

Также стоит упомянуть эпизод из его жизни, связанный с браком. Как это было принято в то время, он украл девушку по имени Айганшу Махмуткызы, чтобы жениться на ней. Этот сюжет добавляет колорита к истории его жизни и делает ее еще более драматичной захватывающей. Кроме того, романтическая линия здесь тонко перекликается с произведением Шакарима «Калкаман -Мамыр».

В музыкальной драме отражены трудные периоды его судьбы, духовные поиски, взгляды на справедливость и любовь, а также драматические события жизни.

Спектакль не замалчивает и трагические страницы биографии Шакарима, связанные с установлением власти большевиков и разрушением традиционного уклада жизни казахского общества.

Неприятие насильственных методов, вынужденное уединение и наконец, таинственный расстрел без суда и следствия – все это неотъемлемая часть его судьбы. Новые власти усмотрели в нем опасность, так как он был волостным. Но даже в этих тяжелых обстоятельствах Шакарим остался верен своим идеалам, продолжая искать истину и справедливость.

Кроме того, в спектакле показано противостояние между ученым, академиком Евнеем Букетовым и начальником ГПУ Чингистауского НКВД Абзалом Карасартовым. Тело поэта бросили в давно высохший колодец Куркудук. Безжизненная яма 30 лет хранила его прах. Понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы запретное имя Шакарима вновь зазвучало в степных просторах.

Режиссерская работа, музыкальное оформление, хореография и актерская игра сливаются воедино, создавая мощный эмоциональный эффект. Зритель погружается в атмосферу старинной эпохи, проникаясь глубиной переживаний главного героя. Каждый элемент спектакля, от костюмов до декораций, тщательно продуман для раскрытия образа Шакарима и его окружения.

Зеркала, противостояние добра и зла, воплощённое в образах птиц, только усиливают напряжение. А музыкальная часть, пронизывающая постановку, усилиями композитора Бауыржана Актаева и этно-фольклорного ансамбля, становится не просто фоном, а самостоятельным средством выражения чувств и эмоций, усиливая воздействие драмы.

Хор и танцы, органично вплетенные в канву повествования, добавляют спектаклю зрелищности и динамики, делая его доступным и понятным для широкой аудитории. Они не только украшают постановку, но и помогают раскрыть внутренний мир героев, их стремления и надежды.

В постановке представлены два Абая, отец Шакарима, а также два воплощения самого Шакарима. Один Шакарим предстает реальным персонажем, его монологи и мировоззрение вызывают сильный эмоциональный отклик у зрителей. Второй же символизирует мысли и дух Шакарима, которые продолжают жить и оказывают более рациональное влияние через философские размышления.

Режиссер Асхат Маемиров подчеркнул, что молодым актёрам было нелегко воплотить на экране образы возрастных персонажей.

«В отличие от Шакарима, наследие Абая широко представлено: существует множество опер, драматических и музыкальных спектаклей, а также фильмов. В частности, первый спектакль по Абаю был поставлен еще в 1940 году Аскаром Токпановым. С тех пор прошло почти 90 лет и за это время наследие Абая активно исследовалось как в научном, так и в культурном плане. Что касается Шакарима, то, несмотря на наличие монографий и научных трудов по филологии, истории и философии, театральное воплощение его личности и творчества встречается крайне редко. Ермек Аманшаев написал пьесу специально для нашего театра и вложил в свое произведение глубокий поиск и осмысление философии жизни писателя. Актеры, в свою очередь, посвятили полгода кропотливым репетициям, чтобы каждая сцена ожила и нашла отклик в сердцах зрителей», – сказал он.

Актер Оразалы Игилик отметил масштаб личности верного последователя Абая в истории национальной культуры, который смело рассуждал в своих произведениях о чести, совести и душе.

«Было увлекательно узнать о юных годах Шакарима и понять, как они повлияли на его становление и формирование мировоззрения. Это помогло глубже проникнуть в его личность и осмыслить суть философских идей. Наша трехчасовая двухактная постановка ставит перед собой цель познакомить современное поколение с богатым и многогранным наследием великого писателя, чьи произведения остаются актуальными и сегодня. Каждое общество, находящееся на пути развития, опирается на фундаментальные ценности, которые закладываются выдающимися деятелями, такими как Шакарим и Абай. В этой связи особенно важно сохранять связь с прошлым и бережно относиться к духовному наследию своего народа», – считает исполнитель главной роли.

К слову, Даниял Нурлан в роли юного Шакарима стал настоящим открытием. Его трогательная и искренняя игра произвела сильное впечатление на публику. Вместе с ним выступили лауреаты республиканской молодежной премии «Дарын» Аян Отепберген, а также Оразалы Игилик, Асхат Мусагалиев, Абзал Арапов, Алтынбек Аманкулов, лауреат молодежной премии «Дарын» Асылхан Толепов, Динислам Нурмаганбетов, Жансулу Толеген, Саламат Мукашев, Ернар Мухамбет и многие другие артисты.

Творческий коллектив планирует показать на гастролях в других казахстанских городах.