Шавкат Мирзиёев прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

Узбекистан является страной-участницей ШОС с момента основания организации в 2001 году

Фото: пресс-служба правительства РК

Президента Республики Узбекистан, прибывшего в столицу Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На сегодня Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем товарооборота между двумя странами в прошлом году составил почти $4,5 млрд. При этом за 4 месяца текущего года взаимная торговля достигла $1,2 млрд.

На Узбекистан приходится порядка 57% всего товарооборота Казахстана в Центральной Азии, отметили в кабмине.