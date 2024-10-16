Шесть человек погибло в аварии на трассе Бейнеу-Тажен

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Смертельная авария произошла утром 16 октября на трассе Бейнеу-Тажен, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным полиции региона, автомобиль совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН», который стоял на обочине дороги ожидая очереди на проезд через границу.

«Всего в автомобиле находилось 10 человек. Из них 4 человека были госпитализированы в Бейнеускую ЦРБ. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Необходимое лечение получают в полном объеме. Шестеро погибли в результате ДТП», – сообщили в ДП Мангистауской области.

Все транспортные средства, участвовавшие в ДТП зарегистрированы в Республике Узбекистан, они возвращались домой из РФ.

По данному факту начато досудебное расследование.

О происшествии проинформирован генеральный консул Узбекистана в Актау.