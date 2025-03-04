Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию

Этим же приговором конфисковано его имущество
Медеуским районным судом г. Алматы оглашен приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры Нурболу Кажину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Он признан виновным в завладении 19,5 млн тенге местного предпринимателя под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий.
Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора.
Этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства, добавили в АФМ.