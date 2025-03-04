Шесть лет колонии получил алматинский чиновник за коррупцию

Этим же приговором конфисковано его имущество

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Медеуским районным судом г. Алматы оглашен приговор заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры Нурболу Кажину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Он признан виновным в завладении 19,5 млн тенге местного предпринимателя под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий.

Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора.

Этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства, добавили в АФМ.