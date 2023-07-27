Шестерых полицейских осудили за пытки в Туркестанской области

В Туркестане вынесли приговор полицейским, обвиняемым в пытках и незаконном задержании двух подозреваемых в краже овец. Дело расследовали на протяжении года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz .

Фото: Kazpravda.kz

На скамье подсудимых в Туркестане оказались шестеро полицейских. Их обвиняют в пытках и незаконном задержании.

О применении пыток в стенах полиции год назад заявили местные жители. Двоих мужчин задержали по подозрению в краже баранов, а когда те заявили, что скот не крали, из них начали буквально выбивать показания.

После огласки в СМИ на полицейских завели уголовное дело. В итоге решением суда шестерых полицейских приговорили к тюремному заключению на сроки от 3,5 до 4 лет.

«Причин сомневаться в доказательствах нет, вина подсудимых доказана, имеются факты пыток и незаконного задержания потерпевших подсудимыми», – говорит судья Туркестанского городского суда Абай Бекботаев.

Но родные экс-правоохранителей с приговором оказались не согласны и устроили настоящий скандал. Сами заключенные также кричали о своей невиновности.

Сами потерпевшие на судебное заседание не явились.

Экс-полицейские будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности. Их родные намерены подавать апелляцию.