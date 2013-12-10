Школе ставили оценки

Нужно сказать, что Министерство образования и науки довольно часто находится под критическим прицелом народных избранников – во время обсуждения законопроектов, бюджетных программ, в депутатских запросах мажилисмены не упускают возможности обозначить имеющиеся в отрасли проблемы. В своем первом выступлении с парламентской трибуны глава МОН не стал их скрывать, чем заслужил одобрительные высказывания депутатского корпуса. Министр констатировал: несмот­ря на очевидные достижения, образование и наука, увы, пока не являются факторами повышения конкурентоспособности страны. Несмотря на регулярно проводимое реформирование.

Между тем, как отметила в своем содокладе председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Дарига Назарбаева, постоянные реформы в казахстанском образовании привели к более чем скромным результатам.

– У Министерства образования и науки непростая судьба – с 2000 года в отрасли сменились семь первых руководителей, и каждый из них начинал свою дея­тельность с очередных крупномасштабных реформ, но ни одна из них так и не была доведена до конца. Огромные финансовые вливания в данную отрасль дали более чем скромный результат, – сказала Д. Назарбаева.

По ее словам, в Казахстане наблюдается дефицит квалифицированных кадров, плохое качество учебников, нерациональность учебных программ.

– Смогут ли молодые казах­станцы, которые получили образование в наших неэлитных школах и вузах, быть конкурентоспособными на рынке труда? – задается вопросом депутат, отметив, что количество обязательных предметов завышено в Казахстане, так как в развитых странах их всего шесть.

– При нашем качестве образования мы тратим на него в разы выше, чем развитые европейские страны, – констатирует депутат.

В своем содокладе Д. Назарбаева проанализировала сегодняшнюю ситуацию в сфере дошкольного, школьного и высшего образования, а также в сфере науки, отметив, что депутаты устали от обещаний и ждут реальных результатов.

Вопросы загрузки педагогов в вузах страны поднял депутат Мейрам Бегентаев. Так, по его информации, объем среднегодовой учебной нагрузки отечественных преподавателей вуза составляет не менее 850 часов плюс воспитательная, профориентационная работа, дежурства и так далее, у зарубежных преподавателей с развитой системой образования среднее количество составляет 400 часов. Планирует ли МОН решать этот вопрос?

Решение А. Саринжипов видит не в том, чтобы заставлять вузы снижать нагрузку, а в предоставлении им большей самостоятельности, чтобы они сами могли определять нагрузку.

– Нагрузка в развитых странах завязана на том, насколько университет является исследовательским, и на том, какое количество средств он привлекает за счет исследования. Если этот процент больше, в исследовательских вузах он может достигать обычно 20–30%, в очень сильных вузах – до 40%. Если профессор участвует в исследованиях, его кафедра и факультет получает эти исследовательские деньги, соответственно, нагрузка снижается, – прокомментировал свое предложение глава МОН.

Поднимали депутаты и проблемы дошкольного образования. Депутат Загипа Балиева спросила, что делать женщине с ребенком, когда в отпуске по уходу за ребенком она находится до трех лет, а существующая система предшкольного образования действует только с наступлением у ребенка пятилетнего возраста, проблема усугубляется еще и нехваткой в стране детских садов.

А. Саринжипов с постановкой вопроса согласился и даже привел в пример свою дочь, дожидавшуюся очереди в детский сад 3,5 года и дождавшуюся после назначения министром ее отца, с чем С. Дьяченко главы МОН и поздравил. По его информации, согласно программе планируется охват дошкольными учреждениями с сегодняшних 72% довести до 80%, используя различные формы – мини-центры, дошкольные организации при школах и непосредственно детские сады полного дня. Также будут и дальше использоваться и развиваться механизмы государственно-частного партнерства. Также министр сообщил, что на следующий год с Министерством регионального развития запланирована работа по изменению типовых требований дошкольных организаций.

– В целом проблема достаточно серьезная. Очереди будет сохраняться, если мы не сделаем серьезных интервенций из республиканского бюджета Это очень серьезная проблема, – согласен министр.

Депутат Турсунбек Омурзаков констатировал, что ежегодно население сталкивается с проблемой нехватки учебных пособий и ажиотажем в связи с покупкой. Этим пользуются перекупщики, поднимая цены.

– Конечно, это существенно бьет по семьям, имеющим несколько детей-школьников. Например, в сельских школах многие школьники пользуются ксерокопиями учебников. Скажите, пожалуйста, с чем связан ежегодный дефицит учебников? – спросил депутат.

Также Т. Омурзаков поинтересовался, почему в 275 учебниках, утвержденных МОН на 2012–2013 годы, только 30 учебников являются учебниками 2011 года, то есть 90% – это новые учебники. В результате получается, что годом ранее изданные учебники – это зря потраченные бюджетные и родительские средства.

– Например, когда я учился, то пользовался учебниками своего старшего брата и сестры. Хотел бы спросить у вас, когда прекратите бесконечное переиздание школьных учебников? – интересуется мажилисмен.

И этот вопрос глава МОН считает также одним из наиболее проблематичных в сфере. По его информации, ответственность за обеспечение учебниками полностью ложится на местные исполнительные органы.

– По закону у нас все дети должны быть обеспечены учебниками, но на практике этого не происходит. В связи с миграцией в определенных районах возникает дефицит, – сказал министр.

Отвечая на второй вопрос, А. Саринжипов отметил, что хотя система апробации и выпуска новых учебников декларируется как конкурентная, на самом деле в процессе есть проявление монополии.

– В определенных моментах мы видим, что рынок поделен, и определенные издательства работают с определенными районами. Есть такие проявления. Мы должны повысить эффективность и прозрачность системы утверждения учебников. Они должны проходить апробацию, поэтому все нарекания по ошибкам и замечаниям должны быть отработаны, и, как положено по закону, мы должны в течение года делать апробацию. В связи с этим мы предлагаем новый стандарт с 2015 года, этот стандарт мы должны уже запустить этой зимой, чтобы у нас было время сделать макет учебника, выпустить, апробировать и только после этого запускать в школу, – сказал глава МОН.

Попросили депутаты министра пояснить и его высказывание о том, что в стране необходимо готовить специалистов по еще «несуществующим специальностям». Мажилисмен Камал Бурханов рассказал, что во время встреч в вузах страны, профессоры недоумевают, что имел в виду министр, когда предлагал такое нововведение. К слову, даже российский шоумен Иван Ургант не преминул прокомментировать предложение казахстанского министра, пошутив, что «это хорошая инициатива, ведь появятся такие специальности, как няня для киборгов, молекулярный шаурмист, метеоритный ювелир, дворник ДНК...». Отвечая на этот вопрос, глава МОН отметил, что эту проблему поднимали еще Билл Клинтон, а потом и Барак Обама.

– Речь идет о том, что через 10 лет, когда ученик окончит школу, а еще через 5, когда он окончит вуз, то есть через 15 лет технологии очень сильно изменятся. И будут профессии, которых мы еще не знаем, как не знаем и требований, которые будут предъявляться к этим профессиям. Поэтому наша задача сегодняшнего ученика, который пошел в первый класс, подготовить к той ситуации, чтобы он не только мог обеспечить себя и семью, но и мог конкурировать в глобальном плане, – отметил А. Саринжипов.

Для этого образовательные учреждения должны дать навыки для того, чтобы самостоятельно учиться, искать информацию, работать в команде, принимать решения, иметь критическое мышление.

В заключение своего выступления А. Саринжипов подчеркнул, что планируется качественно перестроить работу самого МОН. Так, будет разработан трехлетний план работы министерства, нацеленный на улучшение показателей, среди которых внедрение принципов открытости и прозрачности, стратегического менеджмента и ориентации на результат.

Лаура ТУСУПБЕКОВА