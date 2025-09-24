Свое изобретение Бертан Бейсен уже опробовал в классе

Фото Управления образования области Абай

Девятиклассник из Аягозского района собрал небольшое устройство, избавляющее от пыли и мусора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Устройство, напоминающее лопатку, быстро собирает мелкий мусор, бумагу и пыль с парт и пола.

- Обычно в классе моют пол, но мусор не подметается. Из-за этого между партами скапливается мелкий мусор. Я хотел решить эту проблему, – рассказывает школьник.

Чертеж устройства он сделал сам, определил место батареи и выключателя. Корпус изготовил из пластиковой коробки. Внутри установил вращающуюся щетку и подключил двигатель к батарее. Устройство он испытал в школьных условиях и опробовал в классе.

- Этот опыт научил его повторно использовать бытовые отходы, собирать электрическую цепь и развивать творческое мышление, - говорит руководитель Бертана Куралай Ерали.

Тем временем у мальчишки далеко идущие планы – он хочет усовершенствовать устройство и увеличить его мощность и использовать и в других классах.