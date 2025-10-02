Для работы генератора не требуется крупный водоем и особые погодные условия

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

Десятиклассник из средней школы имени Нурлыбека Баймуратова Бескарагайского района Ерасыл Бейсенгазинов разработал экологически чистый портативный генератор, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам юного изобретателя, для работы устройства не требуется река или крупный водоем — достаточно небольшого контейнера с водой.

Принцип работы генератора прост: вода из емкости через небольшой насос подается на лопасти колеса. Когда колесо начинает вращаться, запускается генератор, вырабатывающий электрическую энергию. В результате получается ток, пригодный для бытовых нужд.

- Главное преимущество этого генератора — независимость от погодных условий. В отличие от солнечных или ветряных станций, здесь не нужно ждать природных факторов. Устройство можно установить и использовать в любом месте. Все материалы экологически чистые и безопасные для здоровья, — рассказывает юный изобретатель.

При создании проекта под руководством учителя физики Мейрамгали Жексенаева, Ерасыл использовал подручные материалы. Каркас колеса он сделал из старых грампластинок, лопасти — из пластиковых крышек, закрепленных горячим клеем. Основной генератор на 12 вольт взят из старого принтера, а вместо насоса применен двигатель от игрушечного фонтана. В качестве источника полезной энергии подключены светодиодные лампы.

В дальнейшем школьник планирует усовершенствовать устройство, повысить его мощность и адаптировать для подключения бытовой техники. Эта инициатива демонстрирует не только любознательность и инженерные способности юного изобретателя, но и может внести вклад в развитие эффективных способов энергосбережения в будущем.