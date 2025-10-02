Школьник из области Абай создал портативный генератор

Изобретения
16
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Для работы генератора не требуется крупный водоем и особые погодные условия

Фото пресс-службы Управления образования области Абай

Десятиклассник из средней школы имени Нурлыбека Баймуратова Бескарагайского района Ерасыл Бейсенгазинов разработал экологически чистый портативный генератор, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По словам юного изобретателя, для работы устройства не требуется река или крупный водоем — достаточно небольшого контейнера с водой.

Принцип работы генератора прост: вода из емкости через небольшой насос подается на лопасти колеса. Когда колесо начинает вращаться, запускается генератор, вырабатывающий электрическую энергию. В результате получается ток, пригодный для бытовых нужд.

- Главное преимущество этого генератора — независимость от погодных условий. В отличие от солнечных или ветряных станций, здесь не нужно ждать природных факторов. Устройство можно установить и использовать в любом месте. Все материалы экологически чистые и безопасные для здоровья, — рассказывает юный изобретатель.

При создании проекта под руководством учителя физики Мейрамгали Жексенаева, Ерасыл использовал подручные материалы. Каркас колеса он сделал из старых грампластинок, лопасти — из пластиковых крышек, закрепленных горячим клеем. Основной генератор на 12 вольт взят из старого принтера, а вместо насоса применен двигатель от игрушечного фонтана. В качестве источника полезной энергии подключены светодиодные лампы.

В дальнейшем школьник планирует усовершенствовать устройство, повысить его мощность и адаптировать для подключения бытовой техники. Эта инициатива демонстрирует не только любознательность и инженерные способности юного изобретателя, но и может внести вклад в развитие эффективных способов энергосбережения в будущем.

 

 

#школьник #изобретение #генератор

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
Объединенные творчеством
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В учеников надо верить!
Сердце отдаю детям
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Итоги встречи с «Реалом»
Хранитель народной мудрости
Ориентиры для модернизации страны
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
В Шымкенте строят канал Каусар
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Проект по ранней диагностике рака разработал студент из Аст…
Школьник из области Абай изобрел упрощающее уборку устройст…
Казахстанские ученые разработали платформу для профилактики…
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]