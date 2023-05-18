Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша

Происшествия, Видеогалерея
94

В городе Балхаше за ложное сообщение подростка об акте терроризма накажут его родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

«Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного, который сообщил о террористах в одной из школ города. На место происшествия были направлены оперативно-следственная группа органов внутренних дел и специалисты других экстренных служб. К счастью, звонок не подтвердился», – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Алмас Талканбаев.

«Шутником» оказался восьмиклассник. Звонил он с телефона своей одноклассницы на уроке физкультуры.

Школьника вместе с родителями и персоналом учебного заведения доставили в отдел полиции. На родителей составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с наложением штрафа.

В МВД отметили, что на вызов о терроризме задействуются все силы и средства экстренных служб. Каждый подобный звонок приносит значительный материальный ущерб государству. Цена ложного вызова измеряется не только деньгами. В первую очередь за каждым вызовом специальных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.

«В данном случае органы внутренних дел подадут иск в судебные органы о возмещении родителями несовершеннолетнего причиненного ущерба», – заключили в ведомстве.

 

 

#полиция #школьник #МВД #Карагандинская область #ребенок #общество #Балхаш #терроризм #ложный вызов

Популярное

Все
По жалобам сельчан
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Мать разозлилась на новорожденного сына и убила его в Павлодаре
Машина найдена в Сандыктау: больше 10 дней ищут пропавшего акмолинца
Дело о спецЦОНах передано в суд
Задержание главы областного управления культуры Алии Жакипбековой подтвердили в Антикоре
Касым-Жомарт Токаев высказал позицию по Тайваню
Массовая драка закончилась стрельбой во дворе многоэтажного дома в Кызылорде
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции ВКО
Китай играет очень важную роль во внешней политике Казахстана – Токаев
Урджарская находка: принцесса или жрица?
Семь лет колонии получил полицейский начальник за взятки в СКО
Проблемы молочной отрасли обсудили в Правительстве РК
Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Новые судьи назначены в ряде областей Казахстана
Городские рекламные баннеры и вывески демонтируют в Астане
Токаев утвердил поправки в договор с Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Пять новаций Социального кодекса
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы

Читайте также

Причину "забившего" в Экибастузе "горячего источника" назва…
Состоялась официальная церемония встречи глав государств – …
Бижутерию на 4 млн тенге сдала в ломбард жительница Туркест…
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (вид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]