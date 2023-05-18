Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша

В городе Балхаше за ложное сообщение подростка об акте терроризма накажут его родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

«Сегодня в полицию Балхаша поступил звонок от неизвестного, который сообщил о террористах в одной из школ города. На место происшествия были направлены оперативно-следственная группа органов внутренних дел и специалисты других экстренных служб. К счастью, звонок не подтвердился», – сообщил начальник первого управления департамента по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Алмас Талканбаев.

«Шутником» оказался восьмиклассник. Звонил он с телефона своей одноклассницы на уроке физкультуры.

Школьника вместе с родителями и персоналом учебного заведения доставили в отдел полиции. На родителей составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с наложением штрафа.

В МВД отметили, что на вызов о терроризме задействуются все силы и средства экстренных служб. Каждый подобный звонок приносит значительный материальный ущерб государству. Цена ложного вызова измеряется не только деньгами. В первую очередь за каждым вызовом специальных служб стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества.

«В данном случае органы внутренних дел подадут иск в судебные органы о возмещении родителями несовершеннолетнего причиненного ущерба», – заключили в ведомстве.