Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

В CTS подключили виртуальные тарифы для двух категорий пассажиров общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичной транспортной компании, виртуальную карту можно оформить бесплатно в режиме онлайн без посещения кассы.

Валидировать проезд можно с помощью смартфона, используя приложение Avtobys: QR-кодом, Bluetooth, или вводя номер транспортного средства.

Для оформления виртуального тарифа нужно:

1. Установить приложение Avtobys;

2. Авторизоваться в приложении, используя номер телефона получателя льготы;

3. Подать заявку на сайте, в разделе «Подача электронных заявок». Заполнить все необходимые поля и прикрепить документы: цветное фото 3х4, свидетельство о рождении, справку с места учебы или сведения об образовании из egov.kz, а также документ, подтверждающий льготу.

4. После одобрения заявки (придет письмо на почту) виртуальный тариф станет доступен в приложении «Avtobys», и можно будет им пользоваться.

Виртуальный тариф активируется в течение 1-3 рабочих дней.

Пользователи все еще могут продолжать использовать пластиковые карточки, если им удобнее этот вариант, добавили в CTS.