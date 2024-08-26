Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

Транспорт , Госуслуги , Столица
233
Дана Аменова
корреспондент

В CTS подключили виртуальные тарифы для двух категорий пассажиров общественного транспорта, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичной транспортной компании, виртуальную карту можно оформить бесплатно в режиме онлайн без посещения кассы.

Валидировать проезд можно с помощью смартфона, используя приложение Avtobys: QR-кодом, Bluetooth, или вводя номер транспортного средства.

Для оформления виртуального тарифа нужно:

1. Установить приложение Avtobys;

2. Авторизоваться в приложении, используя номер телефона получателя льготы;

3. Подать заявку на сайте, в разделе «Подача электронных заявок». Заполнить все необходимые поля и прикрепить документы: цветное фото 3х4, свидетельство о рождении, справку с места учебы или сведения об образовании из egov.kz, а также документ, подтверждающий льготу.

4. После одобрения заявки (придет письмо на почту) виртуальный тариф станет доступен в приложении «Avtobys», и можно будет им пользоваться.

Виртуальный тариф активируется в течение 1-3 рабочих дней.

Пользователи все еще могут продолжать использовать пластиковые карточки, если им удобнее этот вариант, добавили в CTS.

#Астана #школьники #карточки #автобусы #проезд #CTS #льготники

Популярное

Все
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Тело мужчины обнаружили при пожаре в области Абай
Тело утонувшего на Каспии парня ищут в Актау
Новый механизм господдержки бизнеса запустят в Казахстане
Экс-сотрудницу банка экстрадировали из России в РК
Павлу Дурову продлили арест
Кыргызстан вводит временное госрегулирование цен на уголь
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
Коллекционные монеты к 100-летию Рахимжана Кошкарбаева выпустит Нацбанк
Опубликован список обладателей грантов в магистратуру
Юань станет пятой официальной валютой в Кыргызстане
Как в РК будет оказываться помощь неизлечимо больным людям
Индивидуальную карту развития дошкольников автоматизировали в республике
В правительстве состоялось новое назначение
Мошенники распространяют сообщения от имени министра культуры и информации
Минздрав ответил на жалобы казахстанцев о потреблении кальяна в кафе
Двух астанчан осудили за драку в столичном кинотеатре
ЕНТ в августе: почти половина поступающих не набрала пороговый балл
Баян Алагузова объявила о рождении четвертой дочери
Иностранец с аппаратурой для помощи мошенникам задержан в Алматы
Бектенов проверил работу перевалочных терминалов и таможенного поста на границе с КНР
Округ один, а оплата – разная
ОРВИ и COVID-19: При каких условиях школьников отправят на онлайн обучение
Премьер-министр посетил завод по производству автомобильных аккумуляторов
7-летнего мальчика изнасиловали в области Жетісу
Софья Самоделкина побывала на свадьбе российских фигуристов
Премьер: Еще 30 населенных пунктов планируют подключить к газоснабжению в области Жетісу
Нелегально ввезенные телефоны могут заблокировать в Казахстане
Сильные дожди минуют только юг и запад республики – Казгидромет
Николай Веревочкин – автор книг и охотник за книгами
Хлеборобам непонятны правила игры
Иностранец пытался вывезти незадекларированную валюту из Казахстана
Бектенов проверил развитие сельхозотрасли и промышленного потенциала области Жетісу
Более полумиллиарда тенге было переведено через международные переводы – Нацбанк
Димаш Кудайберген готов максимально поддержать развитие туризма в Мангистау
В Коннектикуте объявили ЧС из-за мощного наводнения
Токаев совершит государственный визит в Таджикистан
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Еще несколько дорог станут платными в РК
Новое общественное пространство открыли в Астане
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
В рамках акции «Дорога в школу» в Астане более 200 детям ок…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]