Школьные учебники из-за переименования столицы менять не будут – Аймагамбетов

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос о том, будут ли перепечатывать школьные учебники в связи с переименованием столицы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В связи с изменением названия столицы учебники меняться не будут. Думаю, что нет никакой необходимости дополнительно переиздавать учебники только в связи с этим решением. Кстати, большое количество учебников было издано в 2016, 2017, 2018 годах, они существуют. И дети знают, как у нас называется столица», – заявил на брифинге в СЦК Асхат Аймагамбетов.

То же самое касается, по его словам, и факта создания новых областей.

«У нас так называемый цикл переиздания. И по нему, когда будут издаваться учебники или обновляться учебные программы, эти вопросы будут учтены. Но менять или перепечатывать учебники только с целью изменить количество регионов, думаю, нет необходимости. Нет такого вопроса в повестке», – резюмировал министр.