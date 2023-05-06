Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
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Дина Боранбаева, область Жетысу
Тех, кто окончил школу хотя бы 15 лет назад, нынешние уроки НВП удивят своей насыщенностью. Сейчас они включают основы военной робототехники, вождение, правила дорожного движения. Входит в программу и привычный более старшему поколению отдельный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности». Не отстает от современных реалий теория. Так, на уроках школьники знакомятся с понятием «терроризм», узнают про виды экстремизма.