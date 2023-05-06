Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Тех, кто окончил школу хотя бы 15 лет назад, нынешние уроки НВП удивят своей насыщенностью. Сейчас они включают основы военной робототехники, вождение, правила дорожного движения. Входит в программу и привычный более старшему поколению отдельный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности». Не отстает от современных реалий теория. Так, на уроках школьники знакомятся с понятием «терроризм», узнают про виды экстремизма.

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Называется сейчас предмет – «Начальная военная и технологическая подготовка». Проходит он, как и раньше, в 10-х и 11-х классах. Вот только уделено под эту интенсивную и разностороннюю программу намного меньше учебных часов, чем было в условные «наши годы».

– Раньше программа предусматривала 140 учебных часов. На данный момент темы НВП сокращены, в школах оставили 96 часов, в колледжах – 95. Сюда входят ПДД, робототехника, ОБЖ, – рассказывает руководитель отдела начальной военной подготовки и патриотического воспитания «Научно-практического центра физической культуры, спорта, начальной военной подготовки и дополнительного образования» управления образования области Жетысу Жандос Канапиев. – В Правительство и Парламент за последние годы было направлено много писем от преподавателей предмета не только нашей области, но и других регионов. Все они были приняты во внимание. Создана рабочая группа, куда вхожу и я, по усовершенствованию начальной военной подготовки и в целом патриотического воспитания молодых граждан рес­публики. На трех прошедших заседаниях обсуждался вариант возвращения предмету прежнего названия – НВП, а также количест­ва изучаемых тем.

Однако и сейчас, говорят специалисты, по сокращенной программе, они стараются дать максимальные знания именно по военной службе. Ведь воспитание гражданственности и патриотизма остается одним из приоритетных направлений системы образования.

О том, как воспитывают будущих защитников Родины, рассказал учитель НВТП средней школы № 26 Еркинского сельского округа Талдыкоргана Алишер Букенбаев. В нынешнем учебном году он стал победителем областного конкурса «Лучший преподаватель – организатор начальной военной и технологической подготовки». За это звание боролись 10 участников из всех районов и городов Жетысу. К слову, это соревнование также призвано повышать статус военной профессии и поддерживать творческие инициативы педагогов.

Алишер Газизович в школе работает шесть лет. Профессию, как говорится, выбрал сердцем: нравится и военная тематика, и работа с детьми.

– Все условия в школах созданы, есть необходимая материально-техническая база, – подчеркнул педагог.

К слову, полностью укомплектован в регионе и преподавательский состав по предмету. Жетысуский университет им. И. Жансугурова выпускает достаточно специалистов по данному направлению. Для педагогов создаются необходимые условия, а потому даже в сельской местности дефицита кадров не наблюдается.

В программе много теории: дети узнают, что такое общевоинские уставы, символы Вооруженных сил республики, рода войск, воин­ская дисциплина… Однако по опыту педагог знает: по-настоящему горят глаза у ребят на практике. Изучение строевого шага, разборка и сборка макета малогабаритного автомата Калашникова, к примеру, по нраву и мальчикам, и девочкам. Настоящий восторг у учеников вызывают военно-патриотические конкурсы и состязания, которые дают дополнительные знания и умения, помогают раскрыть творческий потенциал школьников.

– Чтобы увлечь ребят, проводятся различные мероприятия на городском, областном и респуб­ликанском уровнях. И это дает результат, – делится Алишер Букенбаев. – Примерно 60% наших учащихся проявляют большой интерес к воинской службе. В подобных конкурсах они участвуют с огромной отдачей, проявляют выдержку, терпение, волю к победе, стремятся быть на высоте.

Городские и областные состязания помогают определить лучших юных патриотов, которые затем защищают честь Жетысу на респуб­ликанских конкурсах. Здесь-то и проявляется подготовка ребят.

– В прошлом году проходили республиканские соревнования: военно-патриотический сбор «Айбын», военно-спортивные игры «Жас Улан» и «Алау». Во всех трех команды области Жетысу завоевали первые места, – с гордостью говорит Жандос Канапиев. – Победителем стал и ученик школы-лицея № 5 имени Ломоносова города Талдыкоргана, который участвовал в конкурсе «Жаз сарбаз дауысы». Как итог – область Жетысу по итогам деятельности в сфере военно-патриотического воспитания подрастающего поколения заслуженно получила высшую награду «Патриоттар мекенi». Это ежегодно переходящий кубок, и оставить его навсегда у себя может та область, которая два года подряд одержит победу во всех военно-спортивных состязаниях страны. К этому сейчас и стремятся все наши ребята.

Чтобы и дальше поддерживать такое рвение, со старшеклассниками в школах проводят своеобразную профориентацию, рассказывая обо всех привилегиях сферы.

– В целях повышения статуса и престижа воинской службы по инициативе Президента страны внедряются всесторонние меры поддержки, – поясняет Алишер Букенбаев. – Среди них, например, гранты на получение высшего образования по военному профилю, отсрочка по кредитным выплатам, а также дальнейшая помощь с приобретением жилья и другие меры социальной поддержки. Это хорошие условия, о них мы и рассказываем нашим школьникам.

Еще одна действенная мера, помогающая старшеклассникам увидеть изнутри особенности службы – это посещение войсковых частей. Благо, что в области Жетысу их немало. В дни открытых дверей, поделился подробнос­тями педагог, дети могут вживую увидеть различные боевые машины, стоящие на вооружении, пообщаться с военными, попробовать настоящей солдатской каши, побывать в казармах. Несмотря на сложность и ответственность, военное дело привлекает многих школьников. Больше половины из опрошенных ребят уверены, что в нынешнее время служба – это гордость, престиж и своеобразный социальный лифт. И тут самое главное, пожалуй, и дальше на деле поддерживать эту мотивацию.

#казахстан #школа #обучение военнаяподготовка #НВП #НВТП #старшеклассники

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