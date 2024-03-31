Школы в пострадавших от паводка регионах перейдут в онлайн-режим

Дети обеспечены всем необходимым для дистанционного обучения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения
«В рамках работы республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода 88 организаций образования начнут обучение в 4-ой четверти в дистанционном формате», - сообщил официальный представитель Минпросвещения РК.
Дистанционное обучение организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, а также в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.
«Школьники в регионах, где сохраняется паводковая обстановка, перейдут на дистанционное обучение. Дети обеспечены всем необходимым для дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4 классов», - отметила официальный представитель ведомства Мереке Амангелдыкызы.