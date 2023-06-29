«Шкурный» интерес

Фото: Рысбек Жантыкеев

В ходе откровенного разговора рассмотрены наиболее острые проблемы аграрной отрасли, в том числе касающиеся переработки шкур и шерсти, их экспорта.

Ежегодно в республике получают огромное количество шкур. Из них около 3,4 млн штук дает забой КРС (крупного рогатого скота) и 7,9 млн – МРС (мелкого рогатого скота – овец и коз). Стоит отметить, что речь идет о ценном сырье, которым во всем мире дорожат, широко используют в легкой промышленности и других отраслях. Однако о текущем состоянии дел с его переработкой в Казахстане можно судить по следующей цифре: только 15% шкур КРС в Казахстане проходят переработку и в дальнейшем используются для изготовления готовых товаров. Еще хуже обстоит дело со шкурами мелкого рогатого скота: они практически не востребованы... Причем болезненная проблема оказалась как бы «замороженной» и пребывает в таком состоянии десятилетия.

На этом фоне информация, которой поделился с участниками заседания министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, стала едва ли не светом в конце туннеля. Глава ведомства сообщил о том, что в настоящее время ведется работа по запуску четырех проектов по переработке шкур. Оказалось, из них можно получать ценный продукт – желатин.

Договориться о строительстве соответствующей фабрики удалось с турецкими инвесторами. Местом реализации проекта должна стать Алматинская область. В случае успешного производства на этом предприятии из шкур КРС будут получать до 20 тыс. тонн желатина.

В дело пойдут и более мелкие шкуры овец и коз. Чтобы найти им, наконец, применение, решили обратиться к используемым в Китае технологиям по получению кормовых добавок. Фабрика по их производству будет построена в Актюбинской области.

При запуске этих проектов в стране ежегодно найдут применение около миллиона штук разных шкур. Причем приниматься они будут от фермеров-животноводов, даже если не «дотягивают» по каким-либо показателям до существующих стандартов качества.

Конечно, цифра в миллион шкур еще далека от их общего количества, ежегодно получаемого в стране, но и она станет большим шагом на пути к решению проблемы.

Согласно официальным данным, ежегодно в республике производится до 40,6 тыс. тонн шерсти. Однако перерабатывается мизерная часть этого объема. Все остальное, как и невостребованные шкуры, просто вывозится фермерами на свалки, сжигается... Поэтому вопросы переработки получаемой в стране шерсти также остры.

По информации Министерства сельского хозяйства, в настоящее время ведется активный поиск инвесторов из-за рубежа, которые могли бы запустить в Казахстане производство по переработке шерсти.

К слову, «Казахстанская правда» ранее уже обращалась к этой теме в статье «Нет шкурного интереса, есть одни убытки» (21 февраля 2023 года). В ней мы говорили о том, что причины невостребованности животноводческого сырья еще и в его низком качестве. Что касается шкур, то их съем производится большей частью на личных подворьях сельчан. Что вполне объяснимо: порядка 60% (по другим данным – 80%) поголовья сельскохозяйственных животных содержится именно в личных подсобных хозяйствах.

Забой скота тут производится дедовским методом, без соблюдения ныне действующих стандартов. В результате шкура получает порезы, на ней остаются жировые наслоения, она считается некачественной и не соответствующей заводским стандартам. Поэтому такое кожевенное сырье переработчиками не принимается.

Между тем, по информации специалистов, одна шкура взрослого барана, если ее съем произведен в заводских условиях, и она пройдет мокрый посол, стоит около ста долларов. То есть сама шкура ценится дороже, чем мясо. Так что заниматься таким бизнесом выгодно. Конечно, при условии существования в стране индустрии переработки данного вида сырья.

Схожую оценку можно дать и по ситуации с производимой в стране шерстью. В Казахстане основная ее часть относится к грубому и полугрубому типам, которые менее востребованы на рынке. И наоборот, ценной тонкорунной шерсти производится мало. Да и она в силу природно-климатических условий Казахстана имеет волос разного сечения. Зимой он становится толще, летом – тоньше, то есть получается неровным, с переменным диаметром. Но даже такого сырья у нас получают все меньше.

Вопросы его переработки имеют большую актуальность еще и потому, что от этого зависит дальнейшее развитие животноводства. К тому же для значительной части сельчан живность на подворье и есть основной источник дохода, и разведение скота необходимо сделать максимально выгодным.

Иными словами, если есть скот на подворьях, то село живет, нет его – угасает, и в конечном итоге – исчезает... Такова формула для его настоящего и будущего, которая призвана определять вектор усилий государственных органов.