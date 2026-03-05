В Казахстане, где год от года растет поголовье крупного рогатого скота, перерабатывается лишь два процента шкур КРС. Сложное положение царит и в сфере первичной обработки шерс­ти (ПОШ). О причинах сложившейся ситуации мы попросили рассказать директора департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Еркена НАУРЗБЕКОВА.­

– Еркен Бакытжанович, застарелая проблема фермеров, работающих в секторе животноводства, – отсутствие спроса на шкуры и шерсть сельскохозяйственных животных. Долгие годы это сырье попросту сжигалось или закапывалось, а в лучшем случае шло на производство кормовых добавок. Такая вот абсурдная с точки зрения рыночных отношений ситуация. Есть ли позитивные подвижки?

– Есть отдельные, скажем так, попытки улучшить ситуацию, внедрить новейшие технологии переработки и хранения шкур, но, к сожалению, кардинальных перемен к лучшему пока нет. Несмотря на рост поголовья скота и общих объемов мясного и молочного производства, уровень переработки шкур остается крайне низким. Значительная часть этого вида сырья по-прежнему не вовлекается в промышленный оборот и попросту утилизируется.

Основные причины тому, на взгляд специалистов Национальной палаты предпринимателей, заключаются в отсутствии организованной системы заготовки, сортировки и первичной обработки, а также низком качестве сырья, которое предлагают фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств.

Если говорить о кожевенном сырье, то его в нашей стране по прямому назначению перерабатывается лишь чуть более двух процентов и примерно столько же экспортируется за рубеж. К сожалению, основная масса шкур фактически не находит применения.

Аналогичная ситуация и с овечь­ей шерстью: при общем годовом производстве свыше 35 тысяч тонн перерабатывается менее четверти указанного объема. Эти данные свидетельствует о системном характере проблем и необходимости комплексного подхода к их решению.

В настоящее время переработку шерсти в Казахстане осуществляют девять предприя­тий с совокупной мощностью в пределах 29 тысяч тонн в год. На шкурах специализируются 12 предприятий. Они могут обрабатывать в целом более 3,3 миллиона штук шкур крупного и мелкого рогатого скота в год.

Существующие мощности позволяют перерабатывать значительно большие объе­мы сырья, чем есть, однако фактическая загрузка кожевенных заводов составляет всего 25–30 процентов.

Отдельно стоит сказать об административных барьерах. На протяжении многих лет вводились ограничения, фактически сдерживавшие свободный экспорт сырья. Начиная с 2016 года необработанные шкуры­ и шерсть были включены в перечень товаров, в отношении которых применялась вывозная таможенная пошлина в размере 200 евро за тонну.

Впрочем, с апреля 2025 года Правительством Казахстана экс­портные таможенные пошлины на необработанные шкуры и шерсть были отменены. Но, к сожалению, эта мера не решила системных проблем отрасли. За годы действия ограничительных мер была сущест­венно разбалансирована система закупа и заготовки, утрачены логистические цепочки.

– Какие объемы шерсти и шкур производит отрасль животноводства страны ежегодно?

– Объемы эти значительны. Только в 2025 году в Казахстане получено порядка 35,2 тысячи тонн овечьей шерсти. Что касается кожевенного сырья, то за год отрасль выдала в пределах 9,3 миллиона шкур сельскохозяйственных животных.

Из них примерно 2,9 мил­лио­на – от КРС и свыше 6,4 миллиона – от овец и коз. Причем большая часть этого сырья формируется в личных подсобных и мелких крестьянских хозяйствах.

– Выше вы упомянули о внедрении неких новых технологий переработки и консервации, появившихся в рес­публике за последние годы. Они могут решить проблемы?

– Приходится признать, что основная проблема сферы переработки кожевенно-мехового сырья и шерсти состоит не в нехватке фаб­рик, а в дефиците качественного сырья. Забой скота часто осущест­вляется в неспециализированных условиях, на сельских подворьях, вручную и без соблюдения убойных стандартов.

Поэтому шкуры поступают в основном низкого сорта, с повреж­дениями. В результате предприятия переработки вынуждены либо уменьшать объемы производства, либо работать с повышенными издержками и низкой эффективностью.

По имеющимся у нас данным, в последние годы не прои­зошло ввода новых крупных перерабатывающих производств, способных кардинально изменить ситуацию. Вместе с тем достаточно и действую­щих мощностей для того, чтобы закрывать основные потребности отрасли животноводства. Проблема в том, что переработчики не обеспечены стабильными поставками качест­венного сырья.

Таким образом, без применения комплексного подхода к развитию отрасли, включаю­щего создание сервисно-заготовительных центров, системы сортировки и первичной обработки, введения экономических стимулов для фермеров и убойных цехов ситуацию не изменить.

– В последние годы в рес­публике предпринимаются серьезные шаги в целях развития животноводства. Включают ли они меры по решению круга проблем, о которых мы говорим в этом интервью?

– Необходимо признать, что Правительство и профильные ведомства, что называется, повернулись лицом к системным проблемам в сфере переработки шкур и шерсти. Так, мероприятия по соз­данию сервисно-­заготовительных центров, а также проекты по переработке включены в Комп­лексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024–2028 годы.

Также предусмотрены инвес­тиционные субсидии в виде возмещения четверти затрат на строительство и модернизацию перерабатывающих предприятий, что должно повысить инвес­тиционную привлекательность отрасли.

Кроме того, принимаются дополнительные меры стимулирования в целях развития данной сферы. В частности, переработка шерсти и шкур включена в перечень приоритетных направлений кредитования по опыту Северо-­Казахстанской области со ставкой вознаграж­дения 2,5 процента годовых. Также предусмотрено льготное финансирование на пополнение оборотных средств по ставке 5 процентов.

Отдельное внимание уделено поддержке фермеров. В частности, введено субсидирование сельских товаропроизводителей за объемы шерсти, включая тонкую, полутонкую, грубую и полугрубую, сданную на переработку, что соз­дает дополнительные стимулы для вовлечения сырья в легальный промышленный оборот.

Казахстан располагает значительными объемами сырья и географически выгодным положением. При выстраивании полноценной цепочки от убоя до глубокой переработки тех же шкур и шерсти республика в состоянии не только полностью обеспечить потребности внут­реннего рынка, но и выйти на экспорт с продукцией, имею­щей высокую добавленную стоимость.