Шкурный интерес Статьи,Интервью 5 марта 2026 г. 2:33 120 Записал Рысбек Жантыкеев Сырье должно перерабатываться, а не утилизироваться В Казахстане, где год от года растет поголовье крупного рогатого скота, перерабатывается лишь два процента шкур КРС. Сложное положение царит и в сфере первичной обработки шерсти (ПОШ). О причинах сложившейся ситуации мы попросили рассказать директора департамента АПК и пищевой промышленности НПП РК «Атамекен» Еркена НАУРЗБЕКОВА. – Еркен Бакытжанович, застарелая проблема фермеров, работающих в секторе животноводства, – отсутствие спроса на шкуры и шерсть сельскохозяйственных животных. Долгие годы это сырье попросту сжигалось или закапывалось, а в лучшем случае шло на производство кормовых добавок. Такая вот абсурдная с точки зрения рыночных отношений ситуация. Есть ли позитивные подвижки? – Есть отдельные, скажем так, попытки улучшить ситуацию, внедрить новейшие технологии переработки и хранения шкур, но, к сожалению, кардинальных перемен к лучшему пока нет. Несмотря на рост поголовья скота и общих объемов мясного и молочного производства, уровень переработки шкур остается крайне низким. Значительная часть этого вида сырья по-прежнему не вовлекается в промышленный оборот и попросту утилизируется. Основные причины тому, на взгляд специалистов Национальной палаты предпринимателей, заключаются в отсутствии организованной системы заготовки, сортировки и первичной обработки, а также низком качестве сырья, которое предлагают фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Если говорить о кожевенном сырье, то его в нашей стране по прямому назначению перерабатывается лишь чуть более двух процентов и примерно столько же экспортируется за рубеж. К сожалению, основная масса шкур фактически не находит применения. Аналогичная ситуация и с овечьей шерстью: при общем годовом производстве свыше 35 тысяч тонн перерабатывается менее четверти указанного объема. Эти данные свидетельствует о системном характере проблем и необходимости комплексного подхода к их решению. В настоящее время переработку шерсти в Казахстане осуществляют девять предприятий с совокупной мощностью в пределах 29 тысяч тонн в год. На шкурах специализируются 12 предприятий. Они могут обрабатывать в целом более 3,3 миллиона штук шкур крупного и мелкого рогатого скота в год. Существующие мощности позволяют перерабатывать значительно большие объемы сырья, чем есть, однако фактическая загрузка кожевенных заводов составляет всего 25–30 процентов. Отдельно стоит сказать об административных барьерах. На протяжении многих лет вводились ограничения, фактически сдерживавшие свободный экспорт сырья. Начиная с 2016 года необработанные шкуры и шерсть были включены в перечень товаров, в отношении которых применялась вывозная таможенная пошлина в размере 200 евро за тонну. Впрочем, с апреля 2025 года Правительством Казахстана экспортные таможенные пошлины на необработанные шкуры и шерсть были отменены. Но, к сожалению, эта мера не решила системных проблем отрасли. За годы действия ограничительных мер была существенно разбалансирована система закупа и заготовки, утрачены логистические цепочки. – Какие объемы шерсти и шкур производит отрасль животноводства страны ежегодно? – Объемы эти значительны. Только в 2025 году в Казахстане получено порядка 35,2 тысячи тонн овечьей шерсти. Что касается кожевенного сырья, то за год отрасль выдала в пределах 9,3 миллиона шкур сельскохозяйственных животных. Из них примерно 2,9 миллиона – от КРС и свыше 6,4 миллиона – от овец и коз. Причем большая часть этого сырья формируется в личных подсобных и мелких крестьянских хозяйствах. – Выше вы упомянули о внедрении неких новых технологий переработки и консервации, появившихся в республике за последние годы. Они могут решить проблемы? – Приходится признать, что основная проблема сферы переработки кожевенно-мехового сырья и шерсти состоит не в нехватке фабрик, а в дефиците качественного сырья. Забой скота часто осуществляется в неспециализированных условиях, на сельских подворьях, вручную и без соблюдения убойных стандартов. Поэтому шкуры поступают в основном низкого сорта, с повреждениями. В результате предприятия переработки вынуждены либо уменьшать объемы производства, либо работать с повышенными издержками и низкой эффективностью. По имеющимся у нас данным, в последние годы не произошло ввода новых крупных перерабатывающих производств, способных кардинально изменить ситуацию. Вместе с тем достаточно и действующих мощностей для того, чтобы закрывать основные потребности отрасли животноводства. Проблема в том, что переработчики не обеспечены стабильными поставками качественного сырья. Таким образом, без применения комплексного подхода к развитию отрасли, включающего создание сервисно-заготовительных центров, системы сортировки и первичной обработки, введения экономических стимулов для фермеров и убойных цехов ситуацию не изменить. – В последние годы в республике предпринимаются серьезные шаги в целях развития животноводства. Включают ли они меры по решению круга проблем, о которых мы говорим в этом интервью? – Необходимо признать, что Правительство и профильные ведомства, что называется, повернулись лицом к системным проблемам в сфере переработки шкур и шерсти. Так, мероприятия по созданию сервисно-заготовительных центров, а также проекты по переработке включены в Комплексный план по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024–2028 годы. Также предусмотрены инвестиционные субсидии в виде возмещения четверти затрат на строительство и модернизацию перерабатывающих предприятий, что должно повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Кроме того, принимаются дополнительные меры стимулирования в целях развития данной сферы. В частности, переработка шерсти и шкур включена в перечень приоритетных направлений кредитования по опыту Северо-Казахстанской области со ставкой вознаграждения 2,5 процента годовых. Также предусмотрено льготное финансирование на пополнение оборотных средств по ставке 5 процентов. Отдельное внимание уделено поддержке фермеров. В частности, введено субсидирование сельских товаропроизводителей за объемы шерсти, включая тонкую, полутонкую, грубую и полугрубую, сданную на переработку, что создает дополнительные стимулы для вовлечения сырья в легальный промышленный оборот. Казахстан располагает значительными объемами сырья и географически выгодным положением. При выстраивании полноценной цепочки от убоя до глубокой переработки тех же шкур и шерсти республика в состоянии не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и выйти на экспорт с продукцией, имеющей высокую добавленную стоимость. #КРС #животноводство #Еркен Наурзбеков