ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения
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Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК
Отвечая на вопрос о том, должны ли меняться цели и задачи ШОС с учетом текущей ситуации в мире, отмечу: конечно да! Меняется мир, меняется мировая политика, появляются новые вызовы, которые еще 5–10 лет назад никто даже предсказать и предвидеть не мог. Соответственно, любые силы, страны, союзы и содружества, которые хотят и могут быть субъектами этой новой реальности, должны и даже обязаны быть готовыми к трансформации.