ШОС должна стремиться к тому, чтобы стать центром объединения

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Айдос Сарым, депутат Мажилиса Парламента РК

Отвечая на вопрос о том, должны ли меняться цели и задачи ШОС с учетом текущей ситуации в мире, отмечу: конечно да! Меняется мир, меняется мировая политика, появляются новые вызовы, которые еще 5–10 лет назад никто даже предсказать и предвидеть не мог. Соответственно, любые силы, страны, союзы и содружества, которые хотят и могут быть субъектами этой новой реальности, должны и даже обязаны быть готовыми к трансформации.

фото из архива "КП"

ШОС – это организация, которая на протяжении всей своей истории показывала и доказывала готовность к такой трансформации. Напомню, что, взяв старт из организации по мерам доверия и обеспечения безопасности пяти стран, она пришла к сегодняшнему саммиту с гораздо большим числом государств-членов и наблюдателей, которые развивают многостороннее сотрудничество по самому широкому спектру вопросов. Это торгово-экономические, экологические, торгово-логистические, культурно-гуманитарные вопросы. ШОС, помимо официальных измерений и уровней, постоянно обрастает все новыми и новыми экспертными и гражданскими площадками, которые, развиваясь, предлагают новые форматы, к которым потом присоединяются и официальные структуры.

Недавно наш Президент опуб­ликовал программную статью о роли средних держав. И, как мне кажется, Астанинская декларация и визионерская концепция о новом справедливом мире, которые обсуждались на саммите лидерами государств, – это те идеи, которыми должны вооружиться страны ШОС и ее исполнительные структуры. Глупо думать, что сегодняшние войны и геополитические конфликты – только про амбиции стран или их лидеров. На самом деле сегодня речь идет о том, каким будет мир, какими будут правила игры в этом мире. И даже при аксиоматическом условии, что все страны ищут и преследуют свои интересы, новые правила миропорядка не могут быть продиктованы только лишь Старым Светом. Тем более он (Старый Свет) не может и не должен игнорировать интересы и права стран, которые сегодня составляют добрую половину человечества.

#ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества

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