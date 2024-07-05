ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию

В Астане прошли заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммит в формате «ШОС плюс»
Астанинский саммит ШОС стал, без преувеличения, одним из крупнейших международных событий года в мире, что неудивительно, учитывая экономический и политический вес самой организации и состав участников этого форума на высшем уровне.
Как напомнил, выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев, только на пространстве ШОС (а теперь это десять стран – Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь) проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Все это – прямое подтверждение огромного потенциала и глобальной роли организации.
Вместе с тем наряду с лидерами десяти государств – членов ШОС в Астану также приехали руководители стран-партнеров объединения – это Турция, Азербайджан, ОАЭ, Катар, Туркменистан, Монголия. На встрече в формате «ШОС плюс» (кстати, это новый для организации формат, впервые опробованный в рамках Астанинского саммита) также приняли участие руководители ряда международных организаций, включая ООН, ОДКБ, СВМДА и других.
Мероприятие такого масштаба закономерно оказалось в фокусе самого пристального внимания, в том числе далеко за пределами пространства ШОС. Показательный в этом плане факт: освещать саммит в Астане аккредитовались порядка 700 журналистов зарубежных СМИ из более чем 30 стран.
«Шанхайская десятка»
Основное мероприятие проходило в недавно отреставрированном Дворце Независимости. Примечательно, что предыдущий саммит ШОС, который Астана принимала в 2017 году, проводился там же. И еще одно символичное совпадение: именно на той встрече семилетней давности в казахстанской столице впервые состоялось расширение «семьи ШОС» – тогда были приняты решения о приеме в организацию в качестве полноправных членов Индии и Пакистана. Саммит 2024 года также ознаменовался увеличением числа участников ШОС.
Подписание различных документов, как правило, оставляют на финальную часть подобных встреч на высшем уровне. Но Астанинский саммит, по предложению Президента Касым-Жомарта Токаева, начался с подписания решений, завершающих процедуру принятия Республики Беларусь в члены ШОС. Таким образом, заседание Совета глав государств официально продолжилось уже в формате «шанхайской десятки».
Как подчеркнул Глава государства, Беларусь в короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Он поздравил Президента РБ со вступлением в организацию и выразил уверенность, что этот день станет яркой страницей в истории Беларуси.
– За почти четверть века наша организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание СГГ. – Плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, наши страны задают вектор развития всего Евразийского континента. Совместными усилиями укрепляя «шанхайский дух» и продвигая «шанхайские принципы», мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет.
Президент напомнил, что основа «шанхайского духа» – это дружба, добрососедство, равноправие и взаимная поддержка. ШОС, по его словам, показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. И именно на такой незыблемой демократической основе зиждется долгосрочное сотрудничество стран – членов организации, которое, как уверен Глава государства, будет подкреплено новым содержанием.