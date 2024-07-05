ШОС: многосторонний диалог и сотрудничество – путь к устойчивому миру и развитию

Астанинский саммит ШОС стал, без преувеличения, одним из крупнейших международных событий года в мире, что неудивительно, учитывая экономический и политический вес самой организации и состав участников этого форума на высшем уровне.

Как напомнил, выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт­ Токаев, только на пространстве ШОС (а теперь это десять стран – Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия, Пакистан,­ Иран и Беларусь) проживает свыше трех миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Все это – прямое подтверждение огромного потенциала и глобальной роли организации.

Вместе с тем наряду с лидерами десяти государств – членов ШОС в Астану также приехали руководители стран-партнеров объе­динения – это Турция, Азербайджан,­ ОАЭ, Катар, Туркменистан,­ Монголия. На встрече в формате «ШОС плюс» (кстати, это новый для организации формат, впервые опробованный в рамках Астанинского саммита) также приняли участие руководители ряда международных организаций, включая ООН, ОДКБ, СВМДА и других.

Мероприятие такого масштаба закономерно оказалось в фокусе самого пристального внимания, в том числе далеко за пределами пространства ШОС. Показательный в этом плане факт: освещать саммит в Астане аккредитовались порядка 700 журналистов зарубежных СМИ из более чем 30 стран.

«Шанхайская десятка»

Основное мероприятие проходило в недавно отреставрированном Дворце Независимости. Примечательно, что предыдущий саммит ШОС, который Астана принимала в 2017 году, проводился там же. И еще одно символичное совпадение: именно на той встрече семилетней давности в казахстанской столице впервые состоялось расширение «семьи ШОС» – тогда были приняты решения о прие­ме в организацию в качестве полноправных членов Индии и Пакистана. Саммит 2024 года также ознаменовался увеличением числа участников ШОС.

Подписание различных документов, как правило, оставляют на финальную часть подобных встреч на высшем уровне. Но Астанинский саммит, по предложению Президента Касым-Жомарта­ Токаева, начался с подписания решений, завершающих процедуру принятия Республики Беларусь в члены ШОС. Таким образом, заседание Совета глав государств официально продолжилось уже в формате «шанхайской десятки».

Как подчеркнул Глава государства, Беларусь в короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Он поздравил Президента РБ со вступлением в организацию и выразил уверенность, что этот день станет яркой страницей в истории Беларуси.

– За почти четверть века наша организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание СГГ. – Плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, наши страны задают вектор развития всего Евразийского континента. Совместными усилиями укрепляя «шанхайский дух» и продвигая «шанхайские принципы», мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огром­ному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет.

Президент напомнил, что основа «шанхайского духа» – это дружба, добрососедство, равноправие и взаимная поддержка. ШОС, по его словам, показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. И именно на такой незыблемой демократической основе зиждется долгосрочное сотрудничество стран – членов организации, которое, как уверен Глава государства, будет подкреплено новым содержанием.

Итоги председательства и приоритеты работы

Астанинский саммит завершает председательство Казахстана в ШОС, которое наша страна осуществляла в 2023–2024 годах. Выступая на заседании СГГ, Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы нашей страны на этом посту, а также поделился видением о дальнейших приоритетах развития организации.

Он отметил, что благодаря активной поддержке всех участников ШОС за период казахстан­ского председательства было проведено порядка 150 мероприя­тий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС. Продолжаются мероприятия в рамках Года экологии.

– Договорную базу организации пополнили 60 новых документов, в числе которых Антинаркотическая стратегия, План по реализации стратегии экономического сотрудничества, Соглашение в сфере охраны окружающей среды, Стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций – партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах, – отметил Глава государства.

Благодаря всем этим мерам, подчеркнул он, торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.

Особое внимание, по словам Президента, казахстанское председательство уделило укреплению культурно-гуманитарных связей.

– Запущен ряд якорных проектов, которые делают «формат ШОС» еще более привлекательным. В их числе проект «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС». Также определены десять туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС, – перечислил Глава государства.

В целом, как заявил Президент, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.

Обозначил Касым-Жомарт Токаев и ряд ключевых направлений дальнейшей работы, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран «шанхайской десятки».

В первую очередь Глава государства отметил важность укрепления взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.

– Текущая непростая ситуация – во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и, в конечном счете, укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте, – сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что Шанхайская организация сотрудничества имеет исключительные возможности, чтобы выступать в качестве гаранта обеспечения мира и безопасности на всем Евразийском континенте. Именно с этой целью Казахстан в рамках своего председательства предложил реализовать инициативу ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», которая была поддержана участниками объединения.

Отметил Президент и необходимость разработки и принятия Соглашения о мерах доверия в воен­ной сфере с фокусом на борьбу с «силами трех зол».

Укрепление кибербезопасности становится все более актуальной задачей, учитывая развитие технологий и связанные с этим вызовы и угрозы. Здесь Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоян­ного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС.

По мнению Президента, принимаемый на саммите План взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.

Другим приоритетным направлением сотрудничества Глава государства обозначил расширение торгово-экономических связей.

Он обратил внимание, что в мировой экономике набирают обороты неблагоприятные тенденции. По данным Всемирного банка, темпы глобального экономического роста в этом году замедлятся.

– Очевидно, что мировая экономика нуждается в новых точках роста и совершенно иной парадигме развития, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Поэтому важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Сущест­венно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов, – считает Президент.

В связи с этим, по словам Главы государства, актуальным остается предложение Казахстана о создании Базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов.

– Предлагаем создать Механизм финансового обеспечения проект­ной деятельности на базе Международного финансового центра «Астана». Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом 20% резидентов МФЦА – это компании из стран ШОС, – сказал казах­станский лидер.

Не менее важное направление сотрудничества – укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.

– Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского международного транспорт­ного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению Север – Юг, включая вектор Цент­ральная Азия – Южная Азия. Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС, – подчеркнул Касым-

Жомарт Токаев.

Отдельно Глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС. В условиях стремительных глобальных изменений это становится исключительно насущной задачей для организации, от успешного решения которой будет зависеть эффективность ее деятельности.

– Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и генерального секретаря, – отметил Президент.

Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.

Завершая выступление, Глава нашего государства поблагодарил всех участников мероприятия за поддержку. Он также сердечно поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с принятием председательства в Совете глав государств – членов ШОС и пожелал китайской стороне успехов.

На саммите также выступили Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер, Председатель Китайской Народной Респуб­лики Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбеки­стан Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.

Декларация, инициатива, решения, заявления

Подводя итоги заседания, Касым-Жомарт Токаев отметил, что был обсужден широкий спектр вопросов по дальнейшему продвижению многопланового сотрудничества и определен вектор дальнейшего развития организации.

– Мы с оптимизмом смотрим на будущее Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, подписанные нами документы откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС, будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей организации, – подчеркнул Президент Казахстана.

Главным политическим документом саммита стала Астанинская декларация, в которой обозначена позиция ШОС по актуальным международным и региональным вопросам, определены ключевые ориентиры организации. В частности, в документе указано, что государства-члены считают необходимым повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, а также построе­ния нового демократического, справедливого, политического и экономического международного порядка. Именно на это нацелена Инициатива ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие» – решение о ее утверждении также было принято на полях Астанинского саммита.

Всего на заседании СГГ подписано 25 документов.

В том числе приняты решения: о проекте Стратегии развития ШОС до 2035 года; о Предложениях СМИД государств – членов ШОС о совершенствовании деятельности организации; об утверж­дении Программы сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы; об утверждении Антинаркотической стратегии ШОС на 2024–2029 годы и Программы действий по ее выполнению; об утверждении Стратегии развития энергетического сотрудничества государств – членов ШОС до 2030 года; об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года; об Ассоциации инвесторов государств – членов ШОС; об утверж­дении Программы по развитию сотрудничества государств – членов ШОС в области охраняемых территорий и экологического туризма; об объявлении города Циндао (КНР) туристической и культурной столицей ШОС в 2024–2025 годах; об утверждении Дорожной карты по укреплению взаимодействия между государст­вами – членами ШОС и партнерами по диалогу; о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС; о подписании Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Центрально-Азиатским региональным информационным координацион­ным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; о Плане взаимодействия государств – членов ШОС по вопросам обеспечения меж­дународной информационной безопасности и другие решения, связанные с текущей деятельностью организации.

Также были приняты три заявления Совета глав государств – членов ШОС: о принципах добрососедства, доверия и партнерства; об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии; об эффективном управлении отходами.

Между правительствами государств – членов ШОС было подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

«ШОС плюс»: возможности расширенного партнерства

Мероприятия саммита ШОС в Казахстане проходили под общим названием «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию», которое стало не только лозунгом встречи, но и фактически обозначило один из ключевых вопросов, обсуждавшихся в ходе саммита.

И это еще одна причина, почему к Астане в эти дни прикованы взгляды всего мира. Наша страна в принципе известна в мировом сообществе как государство, продвигающее ценности диалога, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества на всех уровнях. Учитывая острый дефицит доверия и раз­общенность в международных отношениях, конструктивные и реализуемые инициативы, нацеленные на мирное преодоление разногласий и укрепление сотрудничества, становятся особенно ценными.

Не случайно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с Касым-Жомартом Токаевым накануне саммита назвал Казахстан строителем мостов и посланником мира. Представительный форум, организованный казахстанской стороной в рамках своего председательства в ШОС, стал очередным таким «мостом»: новый формат «ШОС плюс» поз­волит вовлекать в орбиту взаимодействия организации новых игроков, укреплять международное сотрудничество, развивать многосторонний диалог, более эффективно продвигать созидательную повестку и принципы «шанхайского духа».

Участие во встрече приняли лидеры государств – членов ШОС, наблюдатели при организации, партнеры по диалогу, а также руководители ряда международных и региональных организаций.

– Диалог в формате «ШОС плюс» – это прекрасная возможность определить вектор нашего дальнейшего взаимовыгодного партнерства, а также сверить часы по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, приветствуя участников встречи.

Открывая обсуждение, Глава нашего государства подчеркнул, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом.

– Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества, – отметил Президент. – В такой судьбонос­ный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровнях. Шанхайская организация сотрудничест­ва с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов способна выработать эффективные решения для достижения Целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов. Лозунг председательства Казахстана в ШОС «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию» емко отражает дух нашей общей миссии, – добавил он.

Коллективное продвижение повестки мирного и гармоничного развития Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетной задачей. Он подчеркнул, что разрешить имеющиеся в мире узловые противоречия и обеспечить долго­срочную стабильность можно только благодаря коллективным усилиям и мудрой дипломатии.

– В этом плане большая на­дежда возлагается на Организацию Объединенных Наций, которая в следующем году отметит свою восьмидесятую годовщину. Альтернативы этой универсальной организации нет, ее потенциал далеко не исчерпан. Наша общая задача – усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проб­лемам современности, – сказал Президент, отметив в этой связи особую актуальность принятого по итогам СГГ ШОС Заявления о принципах добрососедства, доверия и партнерства.

Он также озвучил следующее предложение: к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций и 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Приоритетным направлением работы является также усиление торгово-экономических связей. Глава государства подчеркнул, что санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях, по его словам, предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала.

– На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9%. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30%. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 триллионов долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли. В этой связи хочу особо подчеркнуть, что новый исторический по своему значению экономический подъем Азии, происходящий во многом за счет государств ШОС, является стабилизирующим фактором для всей глобальной экономики, – подчеркнул казахстанский лидер.

Он также приветствовал намерения Китая расширить доступ стран ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами организации до 3 трлн долларов.

Важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели, отметил Глава государства, отвечает принятый на заседании СГГ План конкретных действий по реализации Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

– Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств – членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится две трети мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать Большим Евразийским поясом развития глобальной торговли. Укрепление наших позиций как континентального объединения должно служить существенным фактором экономической устойчивости и процветания. Казахстан, как известно, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Через нашу страну осуществляется 80% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Мы активно работаем над сопряжением мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского транспортного маршрута и коридора «Север – Юг». Мы придаем большое значение практической реализации нашей инициативы по созданию Партнерской сети стратегических портов и логистических центров, – сказал Президент.

Природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам, происходит все больше и больше. Казахстан сам в этом году пережил беспрецедентные паводки, и, по мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления.

– Очевидно, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно. Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс на декарбонизацию экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание Президент призвал уделить выработке совместных действий по решению проблемы деградации внутренних водоемов, внедрению новых водосберегающих технологий. Работа в этом направлении, по его мнению, станет практическим вкладом ШОС в реализацию целей Международного года сохранения ледников, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН.

Подчеркнул Касым-Жомарт Токаев и исключительную важность для ШОС развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Казахстан в период своего председательства держал эту тему в постоянном фокусе внимания.

– Казахская земля издревле была своеобразным перекрестком цивилизаций. Убежден, огромное пространство ШОС, пронизанное уникальным культурным кодом Большой Евразии, должно и впредь выполнять историческую роль сближения народов. Действенным инструментом в этом плане является создание культурных центров. Полагаю, что реализация подобных проектов на всем пространстве ШОС будет содействовать установлению более тесных культурно-гуманитарных связей между нашими странами. В это дело важно активно вовлекать молодежь, создавая возможности для ее всестороннего развития и более интенсивных контактов, – считает Глава государства.

Он также предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений – партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.

Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев вновь подчерк­нул решительную приверженность Казахстана всестороннему и взаимо­выгодному сотрудничеству в рамках ШОС и в формате «ШОС плюс» и выразил уверенность, что все конструктивные предложения стран-партнеров придадут новый импульс дальнейшему поступательному развитию уникальной организации, будут способствовать укреплению взаимного доверия, дружбы и многопланового партнерства.

Также в ходе встречи выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Ирана Мохаммед Мохбер, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбеки­стана Шавкат Мирзиёев, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, член Верховного совета ОАЭ, правитель эмирата Рас-Эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими.

Объединить усилия во имя человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров мировых держав к объединению для решения экзистенциальных проблем, актуальных для всего человечества.

– Мы встречаемся в сложных геополитических условиях, и настал момент подтвердить нашу общую приверженность многосторонности, в центре которой находятся принципы, закрепленные в Уставе ООН, международном праве и Всеобщей декларации прав человека. Ключевой целью нашей многосторонней системы должен быть мир, это важнейшее условие устойчивого развития. Нам нужен мир на Ближнем Востоке. Нам нужен мир в Украи­не, основанный на Уставе ООН и международном праве. Нам нужен мир от Судана до Сахеля, от демократической республики Конго до Сомали, от Мьянмы до Гаити, – отметил он.

Гутерриш также призвал к миру в Афганистане, подчеркивая необходимость создания инклюзивного правительства, уважающего права человека и интегрированного в мировое сообщество.

– ООН готова сотрудничать с ШОС в борьбе против терроризма, – также заявил Антониу Гутерриш. – ШОС – крупнейшая региональная организация в мире и обладает силой и ответственностью добиваться мира.

В своем выступлении Генсек ООН также затронул тему чрезвычайной климатической ситуа­ции, коснулся вызовов в сфере цифровых технологий и еще раз напомнил о кризисе в системе международных отношений.

– Мы должны любой ценой избежать риска дальнейшей фрагментации, нам нужны глобальная экономика, один глобальный рынок, один глобальный Интернет и один глобальный набор стандартов. Институты и механизмы глобального управления от Совета безопасности до Бреттон-Вудской системы устарели. Реформа Совбеза и предлагаемая новая программа для мира помогут предотвратить и разрешить конфликты, восстановить баланс геополитических отношений и дать развивающимся странам пропорциональный голос на мировой арене, – заявил Генсек ООН.

Акценты на актуальном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил всех за поддержку его страны при вступ­лении в Шанхайскую организацию сотрудничества.

– Для нас это серьезный и обдуманный шаг. Мы видим, как с каждым годом усиливается роль ШОС в мировой политике. Заверяю вас, мы будем делать все от нас зависящее, чтобы в мире вес и авторитет нашего объединения постоянно возрастали, – сказал он. – Мы все являемся участниками серьезных системных изменений в мировой политике. В их основе – рождение мировой многополярной системы международной безопасности и сотрудничества. Глубоко убежден, лучшим ответом на вызовы будут наше единство и сплоченность. Для этого мы должны консолидироваться на том пространстве, которое является зоной ответственности организации. Именно такой подход определяет создание Большой Евразии, – считает белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что в качестве приоритетного вопроса Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС. Кроме того, Беларусь готова вносить посильный вклад в усилия стран – членов ШОС по таким направлениям, как промышленность, наука, культура и образование и, конечно, продовольственная безопасность.

О консолидации усилий по всем направлениям развития партнерства говорил и исполняющий обязанности Президента Исламской Республики Иран Мохаммед Мохбер.

– Мы решительно относимся к тому, чтобы углубить наши текущие двусторонние взаимоотношения и стратегическое сотрудничество в рамках ШОС, – отметил он, подчеркнув роль Казахстана в продвижении дружественных взаимоотношений Ирана и Центрально-Азиатского региона.

По мнению Мохаммеда Мохбера, одной из основных целей ШОС является обеспечение безопасности экономических взаимо­отношений, и в этом плане необходимо расширять и поддерживать национальные валюты, применяя современные технологии.

– Одним из приоритетных направлений нашей повестки является развитие маршрута «Север – Юг». Мы работаем над тем, чтобы транзитные маршруты служили обеспечению сопряженности, сокращали затраты и время, необходимые для транс­портировки товаров, – отметил спикер. – Нам необходимо делать акцент на переработке энергии, ее экспорте, разработке новых технологий и обеспечении энергобезопасности.

В условиях кардинальных перемен

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием и замечательную организацию саммита. Благодаря плодотворной работе казахстанского председательства за этот год ШОС получила большое развитие, подчеркнул он.

– В этот раз саммит впервые проводится в формате «ШОС плюс», который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников, – сказал Си Цзиньпин.

По его словам, современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения. Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция. В то время как человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности.

В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и решительности. Важно совместно построить прекрасный дом для «семьи» ШОС, где народы наших стран могут жить в спокойствии и счастье, и создать в нем атмосферу сплоченности и доверия, для чего председатель КНР предложил активизировать обмен опытом в сфере госуправления.

Кроме того, как бы ни менялась международная ситуация, ШОС должна и впредь служить гарантом комплексной совместной и устойчивой безопасности. Важно обогащать механизм взаимодействия в этой области дополнительными средствами. Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделений, создать антинаркотический центр, наращивать обмен разведывательной информацией.

Си Цзиньпин предложил объявить 2025-й Годом устойчивого развития ШОС, а также создать ассоциацию цифрового образования Организации, в рамках которой в ближайшие три года предоставить странам-участницам не менее тысячи квот для обучения специалистов цифровым технологиям.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров убежден, что тесный диалог в рамках ШОС открывает дополнительные перспективы.

– В современном мире в условиях взаимосвязанности и глобальных вызовов нам необходимо укреплять многосторонний диалог для обеспечения мира и устойчивого развития. Это дает нам благоприятную возможность найти оптимальные пути взаимовыгодного сотрудничества, а также объединения наших ресурсов, знаний и опыта для преодоления проблем, которые ни одна страна не может решить в одиночку. Считаю важным, чтобы наши страны в вопросах безопасности, суверенитета, экономического развития и иных жизненно важных для нас интересов оказывали всемерную поддержку друг другу, – подчеркнул он.

Президент Кыргызстана отметил наличие огромного неиспользованного потенциала для совместного сотрудничества.

– Именно по этой причине на саммите ШОС в 2023 году мною было предложено разработать Дорожную карту дальнейшего укрепления взаимодействия ШОС со странами партнерами по диалогу. Приятно отметить, что несколько часов назад по итогам заседания глав государств – членов ШОС утверждена соответствующая «дорожная карта», – сообщил Садыр Жапаров.

Базовые ценности ШОС разделяют многие

Астанинская декларация и другие важные документы, принятые на саммите, будут иметь большое значение для укрепления усилий в достижении мира и процветания в регионе, уверен Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф. Он констатировал, что во многих частях мира бушуют затяжные и неразрешенные конфликты. Реальную угрозу представляют собой стихийные бедствия, усугубляющееся неравенство.

– Сложные региональные и глобальные проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, могут быть решены в результате многостороннего эффективного подхода ООН. Мы продолжим укреплять многосторонние институты и расширять сотрудничество для реализации общей цели справедливого и мирного мирового порядка, – заявил Шахбаз Шариф.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан, прежде всего, с тем, что базовые ценности и идеалы этого объединения – приверженность проведению суверенной и самостоятельной политики и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем – разделяют многие в мире.

– Наше объединение всегда исходило и исходит из важности учета мнений и точек зрения максимального круга партнеров, уважения неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития. Всем очевидно, что ШОС сегодня – одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций, – отметил он.

По словам Владимира Путина, активное участие ШОС в многостороннем сотрудничестве по самым разным направлениям особенно востребовано в нынешней непростой международной обстановке, когда в политике и экономике действительно наметились фундаментальные трансформации. Мир становится по-настоящему многополярным. Появляются новые центры силы, и в качестве одного из таковых утверждается Шанхайская организация сотрудничества.

– Поэтому представляется весьма актуальной вынесенная на наше обсуждение тема: «Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию». В этом отражена суть того, чем ШОС занимается с самого своего основания в 2001 году, имею в виду усилия по формированию в нашем общем евразийском регионе атмосферы безопасности и доверия, – сказал Президент России.

В рамках ШОС совместно с деловыми кругами энергично продвигается торгово-экономическое, инвестиционное и финансовое сотрудничество. Продолжает последовательно углубляться взаимодействие в области энергетики, инфраструктуры, продовольственной безопасности, высоких технологий и инноваций, цифровизации, искусственного интеллекта. В ШОС предпринимаются самые активные шаги по выстраиванию и оптимизации цепочек торговли, логистики и взаимных расчетов. Формируются новые, более эффективные транспортные коридоры, соединяющие континент с севера на юг и с запада на восток.

– И мы, разумеется, заинтересованы в подключении к реализуемым по линии ШОС отраслевым проектам самого широкого круга государств, – сказал Президент РФ.

Многогранный вопрос безопасности

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем выступлении призвал сосредоточиться на вопросах обеспечения безопасности в регионе ШОС. Подчеркнув, что безопасность является основой для реализации всех созидательных инициатив, он акцентировал внимание на необходимости продолжения совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность.

Эмомали Рахмон выразил глубокую озабоченность в связи с эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, а также выступил за продолжение усилий по предоставлению помощи народу Афганистана, потому что скорейшее установление мира, стабильности и безопасности в этой стране соответствует общим интересам государств – членов ШОС.

Эмомали Рахмон пригласил наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС присоединиться к Соглашению организации о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое было подписано в Душанбе в 2014 году. Документ предусматривает создание новой разрешительной системы транспортировки грузов по сквозным автомобильным маршрутам.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей речи отметил важность климатической повестки.

– Глобальные проблемы, такие как изменение климата и экологические катастрофы, не могут оставаться вне поле зрения организации. Наши страны все чаще сталкиваются со стихийными бедствиями, деградацией почв, снижением урожайности в сельском хозяйстве, загрязнением воздуха и нехваткой воды. Считаю, что климатическое сотрудничество должно стать важнейшим элементом новой повестки ШОС.

Он заявил, что Узбекистан выступает за разработку соглашения о сотрудничестве в борьбе с изменением климата с конкретными мерами по достижению общих целей и задач в этой области. Шавкат Мирзиёев предложил создать в Ташкенте центр инновационных климатических решений ШОС, чтобы проводить исследования в области экологической устойчивости и «зеленого» роста.

Вместе с тем глава Узбекистана выразил уверенность в том, что итоги нынешней встречи дадут мощный импульс развитию многогранного партнерства в рамках ШОС.

– Уверен, что вместе мы сделаем организацию еще более созидательной, благодаря реализации программ в сфере культурных, образовательных, молодежных и туристических обменов. В этих целях предлагаем разработать Единый банк гуманитарных инициатив и программ ШОС, что позволит систематизировать и совместно осуществлять проекты в указанных направлениях с привлечением всех заинтересованных сторон, — сказал Шавкат Мирзиёев.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отметил, что значение Шанхайской организации сотрудничества в современном многополярном мире будет только расти. В настоящее время перед всеми странами встают системные вызовы, но, если заглянуть вперед, можно увидеть и возможности для развития.

– Мир стремится к многополярности, и при таком сценарии ШОС будет приобретать еще более важную роль. Но истинная ценность будет зависеть от того, насколько хорошо мы все сможем установить сотрудничество друг с другом, – сказал министр иностранных дел Индии.

Также он подчеркнул важность бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его формах. Он также обратил внимание на необходимость повышения эффективности глобального роста и демократизации мировой экономики, в том числе за счет развития цифровой инфраструктуры, развития международной торговли без допущения дискриминации.

Наблюдатели, партнеры по диалогу, почетные гости

Диалог продолжили лидеры стран-наблюдателей, партнеры по диалогу и высокие гости Астанинского саммита.

По словам президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, его страна, которая имеет статус наблюдателя в ШОС, расширяет и укрепляет сотрудничество со всеми государствами, входящими в «семью» Шанхайской организации сотрудничества по самому широкому спектру – в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, энергетики, индустрии, транспорта и логистики, «зеленого» развития.

Ухнаагийн Хурэлсух обратился к участникам заседания с предложениями поддержать борьбу с изменением климата и опустыниванием, особенно в странах, не имеющих выхода к морю.

– Усилия стран – участниц ШОС должны быть направлены и на снижение риска стихийных бедствий, – подчеркнул он, сообщив, что в 2026 году в Монголии пройдет 17-я сессия Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отметил, что его страна во второй раз приглашена к участию в саммите ШОС.

– Мы рассматриваем это как показатель растущего партнерства между Азербайджаном и государствами – членами ШОС, – считает Ильхам Алиев.

Он также подчеркнул, что взаимодействие по транспортным коридорам «Восток – Запад» и «Север – Юг» является важной областью сотрудничества между Азербайджаном и государствами – членами ШОС. Географическое положение и значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру позволили Азербайджану стать одним из транспортно-логистических узлов Евразии, а также его страна играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север – Юг».

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является активным сторонником многосторонности, успешно председательствуя в Движении неприсоединения в 2019–2023 годах.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил участникам встречи рассмотреть возможность строительства газопровода через Афганистан, считая, что это поспособствует экономическому и социальному восстановлению страны.

— Предлагаем заинтересованным государствам ШОС рассмотреть параметры своего участия в энергетических и коммуникационных проектах на территории Афганистана. Речь идет о реализации строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линии электропередач и оптоволоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, – сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Среди других важных направлений сотрудничества он выделил торговлю, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, «зеленую» повестку и партнерство в области информационных технологий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что тема Астанинского саммита определена как укрепление многостороннего диалога и поиска путей мира и развития.

– Мы переживаем период, когда мировой фундамент, основанный на правилах международной системы, пошатнулся. Такие проблемы, как терроризм, исламофобия и ксенофобия, нелегальная миграция, изменение климата, энергетическая и продовольственная безопасность, а также сбои в цепочках поставок увеличивают серьезность геополитических потрясений, – сказал Реджеп Эрдоган. – Перед лицом всех этих угроз есть страны, которые выступают за глобальную справедливость, и общей целью для всех должно стать создание поколения мира в нашем регионе и за его пределами, которому было бы присуще понимание дипломатии, сосредоточенной на людях и человеческих ценностях, – подчеркнул он.

Турецкий лидер отметил, что его страна будет продолжать укреплять диалог с ШОС в деле борьбы с терроризмом и сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом в сферах безопасности, энергетики и коммуникации.

ШОС дает уникальную возможность повысить уровень сотрудничества со многими странами и выступить со стратегическими инициативами, считает правитель Эмирата Рас-эль-Хайма шейх Сауд бен Сакр аль-Касими.

Он отметил, что впервые представляет ОАЭ на саммите ШОС, и выразил надежду, что вовлечение Объединенных Арабских Эмиратов в данную организацию в качестве партнера по диалогу станет дополнительным стимулом для поддержания и развития сбалансированных партнерских отношений со странами и различными организациями по всему миру.

– Участие ОАЭ в ШОС отражает нашу твердую приверженность плюрализму. Мы осознаем исключительную значимость таких организаций, как ШОС, для возведения мостов сотрудничества между странами-участницами и работы по достижению общих целей. ОАЭ выразили готовность к открытости в экономическом партнерстве, торговле и инвестициях. Мы сегодня работаем сообща во благо продвижения международного сотрудничества и нацелены на разрешение самых важных, неотложных проблем глобальной повестки дня, – подчеркнул правитель Эмирата Рас-эль-Хайма.

Плодотворное председательство

Об итогах Астанинского саммита рассказал Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин на брифинге для журналистов.

– Состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Была особо акцентирована необходимость обеспечения безопасности и борьбы с «тремя силами зла» на пространстве ШОС. По общим оценкам участников заседания, организация в третьем десятилетии истории своего существования стала прочной платформой для укрепления взаимного доверия и дружеских добрососедских отношений, расширения многостороннего диалога и углубления взаимовыгодного сотрудничества. В системе современных международных отношений она является авторитетной структурой, играя в непростых геополитических условиях ключевую роль в поддержании стабильности, – сказал он.

Одним из главных итогов саммита стало завершение процедуры вступления Беларуси в организацию, в результате чего состав ШОС увеличился до десяти государств. По возвращении делегации Секретариата в Пекин состоится торжественная церемония поднятия государственного флага Республики Беларусь с участием глав дипломатических миссий стран семьи ШОС перед зданием Секретариата Организации.

– На наш взгляд, председательство Казахстана в Организации получилось весьма содержательным и интересным. Эффективно, конструктивно и плодотворно прошел Астанинский саммит, который придал новый импульс деятельности организации и стал еще одной важной вехой в ее истории, – сказал он, поздравив Президента РК с успешным проведением встречи в верхах и председательства в целом.