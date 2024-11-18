Штат сотрудников органов опеки увеличат в Казахстане – Закиева

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующую поправку в законодательство поддержало правительство, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об увеличении норматива количества сотрудников органов опеки сообщила на своей странице в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева 

По ее информации, правительство поддержало поправку о нормативе количества сотрудников органов опеки.

«Поправка дает возможность увеличить количество сотрудников в соответствии с нормативом – не менее 1 сотрудник на 5 тысяч детей. Например, в Шымкенте на полмиллиона детей сейчас 5 сотрудников, станет – 90 в соответствии с численностью детей в регионе», – сообщила омбудсмен.

Это фундаментально укрепит всю систему защиты прав детей, позволит вовремя реагировать, выполнять функции по защите и профилактике, чтобы система работала на предотвращение, а не на работу с последствиями.

Закиева отметила, что работа над поправкой шла с декабря 2023 года. В ближайшее время ее рассмотрят в парламенте.

Сотрудники опеки на местах — это единственный уполномоченный орган, который осуществляет функции, связанные с охраной прав детей на местах. В стране на 6,8 млн детей на конец 2023 года было 303 сотрудника, а с принятием поправки будет как минимум 1 350. Так, например, в Алматинской области сейчас 8 сотрудников, а станет – 109 (по численности детей в регионе). В Туркестанской области почти на миллион детей — 19 сотрудников, а должно быть 180 сотрудников, то есть по 10-12 человек на каждый район (в каждом районе до 70 сел).

«Одной из причин страшных преступлений, связанных с истязанием, убийством детей, насилием над ними, их гибелью является несвоевременная реакция и отсутствие внимания, должного уровня работы со стороны уполномоченных органов, а именно опеки и попечительства. Увеличение количества сотрудников органов опеки позволит своевременно реагировать, выезжать на места и полноценно исполнять функции по защите прав ребёнка», – считает инициатор поправки. 

Сотрудник опеки исполняет более 34 функций. Однако сейчас, в районе, где 70 сел и 58 тыс. детей, или город, где полмиллиона детей, работает всего 1-7 сотрудников. Они не могут качественно реализовать функции, физически доехать до ребёнка, тем более если он и его семья находятся в отдаленном селе.

С акиматами проработан вопрос увеличения заработной платы сотрудников опеки на 50%, предусмотрено обучение, добавила она.

#закон #сотрудники #Закиева #опека

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