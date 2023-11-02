Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено сразу в 17 регионах Казахстана, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

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На севере, востоке и в центре республики ожидается гололёд и туман, а на юго-западе страны возможна пыльная буря.

Метеорологи «Казгидромет» прогнозируют дальнейшее повышение уровня воды в реках Восточно-Казахстанской области. Из-за сильных осадков там сохраняется угроза подтопления населённых пунктов.

В столице синоптики обещают переменную облачность. Временами возможен дождь со снегом и порывистый ветер.

3 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Шымкент, Алматы, Атырау.