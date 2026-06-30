Штрихкод и море хлопот

Проблему недоработки NTIN, или «цифрового паспорта», присваиваемого продукции при регистрации в Национальном каталоге товаров, на днях подняли представители бизнеса Восточного Казахстана. И предложили перенести срок введения каталога, который сейчас намечен на 1 июля.

Причин тому несколько. К примеру, в связи с тем, что в реестре зарегистрировано не больше 40% товаров с присвоенным NTIN, владельцы магазинов вынуждены чуть ли не угадывать код.

– В накладных нет NTIN, и, если выбрать любой код из перечня, получится, что товар приобретен у другого производителя, – пояснил глава областной ассоциации торговцев Владимир Бердник. – Хотя тот его вовсе не продавал. У налоговиков появятся вопросы к поставщику, который даже не знает, кто применил его NTIN.

Доработки, по мнению предпринимателей, требует также алгоритм учета весовых, сыпучих и штучных товаров. Например, небольшие отделы канцтоваров берут у пос­тавщиков мелкие партии ручек, ластиков, точилок и прочих мелочей. И на каждую единицу товара необходимо наклеить штрихкод, распечатка которого стоит 10 тенге. Продавцы уже хватаются за голову от свалившихся на них дополнительных хлопот. Похожая ситуация у торговцев печатными изданиями, автозапчастями, сувенирами…

– Нужной позиции с кодом NTIN нет, – отметила директор магазина автозапчастей Елена Рахманова. – Если выбрать другую позицию или от другого автомобиля, получится финансовое нарушение.

Основное предложение, озвученное бизнесом на площадке областной палаты предпринимателей, сводится к продлению периода внедрения Единого реестра каталога товаров. Бизнес ходатайствует о переносе срока на январь 2027 года.

За это время в реестре следует учесть все разнообразие товаров, внести в товарные накладные код NTIN. А также создать работающий алгоритм для весовых, сыпучих и штучных товаров. Как заверили в палате, все замечания делового сообщества будут направлены в центральное ведомство для доработки важного цифрового проекта.