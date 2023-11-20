Швеция объявила о расширении ядерной энергетики

Энергетика, В мире
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Об этом сообщает telegram-канал Энергетические стратегии со ссылкой на Rregeringen.se

Фото: Kazpravda.kz

Швеция планирует и дальше развивать атомную энергетику и построить заново суммарно установленную мощность, «соответствующую двум полномасштабным ядерным реакторам» – 2 500 МВт до 2035 года.

В планах страны до 2045 года «массовое расширение новой ядерной энергетики». Шведы хотят построить десять новых малых модульных реакторов. Конкретные масштабы и типы будут уточнены позже.

После Чернобыльской аварии весной 1987 года Швеция вместе с Италией заявили о выводе ядерной генерации из своих ТЭБ, но если Рим реализовал свои планы практически в полном объеме, то Стокгольм просто прекратил обсуждать эту тему, но оставил в работе энергосистемы два реактора – как раз сопоставимой с вышеуказанной мощностью.

После аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году Швеция сообщила о намерении полностью вывести из своего энергетического баланса АЭС до 2040 года.

Однако Швеция планирует удвоить производство электроэнергии в течение  25 лет, что объясняется задачами декарбонизации и, соответственно, электрификации конечного потребления энергии.

Сообщается, что в 2022 году доля атомной энергетики в производстве электричества в Швеции составила 29% (гидроэнергетики 41%, ветроэнергетики 19%). То есть, 89% источников выработки электроэнергии являются уже низкоуглеродными по факту сегодняшнего дня. И для Швеции главное - сохранить такую же структуру генерации. Остается добавить, что Стокгольм стал первым в Западной Европе, принявшим решение о строительстве SMR. До этого такое намерение выразили Польша, Румыния, и, Венгрия.

Уже определен перечень подрядчиков, кто готов вступить в конкурентную борьбу. Среди тех, кто проявил интерес, компании Vattenfall, финская Fortum и немецкая Uniper. Для поддержки этих проектов Швеция предложила государственные гарантии на сумму $37,71 млрд.

Предполагается, что электрификация экономики приведет к увеличению спроса на электроэнергию примерно со 140 ТВт*ч до 300 ТВт*ч к 2045 году.

Все перечисленные выше источники генерации способны участвовать в производстве водорода. В частности, в 2022 году в Швеции был заключен первый договор на поставку «розового»/«желтого» водорода, произведенного с помощью электроэнергии АЭС.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС на общенациональный референдум.

#казахстан #АЭС #Швеция #атомная энергетика #референдум

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