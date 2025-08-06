Основа новой транспортной логистики

Шымкент сегодня – масштабная стройка, город, где возводятся новые здания, ремонтируются улицы, прокладываются дороги, проектируются мосты. Несмотря на сложности, мегаполис последовательно движется к цели: стать территорией, комфортной для жизни, удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Сегодня утренние и вечерние часы пик – настоящее испытание для жителей Шымкента. По данным департамента полиции, в городе зарегистрировано более 470 тыс. автомобилей. К этому ежедневно добавляется свыше 100 тыс. машин, прибывающих из близлежащих районов Туркес­танской области. Еще 80 тыс. – транзитный транспорт.

Фактически по улицам Шымкента ежедневно перемещается до 700 тыс. транспортных средств. Проспект Байдибек би и улица Тулеметова стали «бутылочным горлышком» мегаполиса, через которое проходят основные потоки с севера, юга и востока. За сутки здесь проезжает более 120 тыс. машин.

Чтобы уменьшить дорожные заторы, на проспекте Байдибек би внедрили интеллектуальную транспортную систему (ITS). Она включает в себя «умные» светофоры, датчики трафика. Инженеры могут вручную регулировать длительность сигналов в зависимости от интенсивности потока. Но это не стало панацеей от пробок.

В текущем году городские власти решили изменить стратегию дорожного строительства. Вместо сооружения многоуровневых развязок, парализующих движение на годы строительства, решено развивать альтернативные марш­руты. Тем самым у водителей появляется возможность передвигаться параллельными улицами. Нагрузка на центральные магистрали снижается.

Одним из ключевых стал проект по продлению улицы Изенды, который реализует ТОО «Корпорация «Береке».

– Улица Изенды, соединяющая улицы Тулеметова и Юсупова, позволит разгрузить поток транспорта по проспекту Байдибек би, улице Тулеметова и объездной дороге А-2, – пояс­няет главный специалист отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Бекзат Тынышбеков. – Раньше все машины, прежде чем попасть в Самал-3, вынуждены были ехать в объезд по улицам Аргинбекова, Казиева, Утегенова. Теперь же у водителей появится альтернативный путь: с Тулеметова на Изенды и сразу в микрорайон Самал-3. Быстрее доедут и не будут загружать магистрали. Но главное, что им не надо будет выезжать на проспект Байдибек би, который на данный момент является чуть ли не единственной транспортной артерией, связывающей северную часть города с центром.

Подрядная компания не только выполнила обязательства по контракту, но и подарила городу 250 м дороги, построенной за собственные средства. Вкупе с расширением улицы Юсупова, на которой ранее было всего две полосы движения, а теперь четыре, это стало настоящим прорывом в дорожной логистике.

– Когда работаешь на катке, понимаешь – именно от тебя зависит, как скоро люди начнут добираться домой, минуя пробки, – говорит Малик Елгонов, более 20 лет занимающийся строительством дорог. – Когда начали засыпать овраг, чтобы через него протянуть дорогу и соединить ее с улицей Тулеметова, часто приходили местные жители и удивлялись: неужели им теперь не придется ездить кругами? Вот насколько важен этот короткий отрезок.

Строительство объекта вышло на финишную стадию: уже укладываются тротуары, все готово к асфальтированию. Строители рассчитывают в ближайшие недели открыть движение по новой связке улиц.

Альтернативные маршруты

Другой масштабный проект компании «Береке» – новая дорога между улицами Тулеметова и Казиева, которая также снизит нагрузку на проспект Байдибек би.

Длина новой улицы Шубарколь – 1,7 км, ширина – 14 м, здесь предусмотрены четыре полосы движения. Строительство магистрали началось в апреле текущего года, на сегодня выполнено около 40% работ: уложено 600 м асфальта (два слоя из трех), еще 400 м готовы под укладку, на оставшейся части продол­жаются земляные мероприятия. Для выравнивания ландшафта пришлось вывезти 550 тыс. кубов глины!

– Дорога – не просто асфальт, – говорит начальник участка Еркебулан Усербаев. – Это многослойная система, каждый сантиметр которой очень важен. Она сравнима с дорожным «пирогом», общая высота которого составляет 62 сантиметра.

Однако реализация проекта, который станет настоящим спасением для будущих новоселов строящегося рядом ЖК «Дендропарк» и сотен домовладельцев частного сектора, осложнена необходимостью изъятия земельных участков. Четыре дома, подпадающие в зону строительства дороги, пока не снесены: собственники не согласились с суммой предложенной компенсации, и сейчас дело рассматривается в суде.

Несмотря на эти и другие трудности, подрядчики работают с опережением графика. Из выделенных на текущий год 485 млн тенге уже освоено 418 млн. Сметная стоимость проекта – 2 млрд тенге. Сдача новой дороги в эксплуатацию намечена на 2026 год.

Разгрузить проспект Байди­бек би поможет также расширение с двух до четырех полос улицы Алтынсарина. Правда, само по себе такое увеличение полос не дало бы ожидаемого эффекта, если б не продление магистрали на 600 м с выходом на улицу Алатау-батыра. Проект обеспечит связность между новыми микрорайонами.

Здесь тоже не обошлось без сноса. В зону строительства попали 53 участка, на многих из которых стоят жилые дома. По информации Бекзата Тынышбекова, в зоне расширения дороги выкуп участков еще не завершен. По сносу шести домов продол­жаются судебные тяжбы. На отрезке продолжения дороги процедура выкупа только запущена.

Мосты и магистрали

Близится к завершению проект по продлению проспекта Кунаева, являющийся одним из ключевых элементов модернизации транспортной инфраструктуры. Он улучшит связность районов, будет способствовать адаптации города к стремительному росту населения и автопарка.

Шестиполосная магистраль обеспечит беспрепятственное движение транспорта с юга на север Шымкента, соединяя восточные районы с центром и разгружая существующие улицы. К примеру, проспект Республики, что облегчит выезд и въезд в город со стороны Ташкента, а также поможет интегрировать новые микрорайоны, такие как Акжайык и ShymCity, в общую транспортную сеть города.

Протяженность трассы, строи­тельство которой завершится в 2026 году, составляет 16,3 км. Проект разделен на шесть этапов, четыре уже завершены. Один из двух оставшихся отрезков сдадут в эксплуатацию предстоящей осенью.

Параллельно с продлением проспекта ведется реконструкция объездной дороги А-2, которая ранее имела статус рес­публиканской трассы, а теперь преобра­зуется в шестиполосную городскую магистраль. Эта дорога также играет важную роль в грузоперевозках, связывая Шымкент с другими регионами Казахстана. Ее протяженность – 28,2 км. Первые четыре из восьми этапов реконструкции уже завершены, полностью объект будет сдан в 2026 году.

Дождался город также строительства путепроводов над железными дорогами по улицам Момынова и Тленшина. На этих участках традиционно образовывались многокилометровые пробки во время ожидания проез­да поездов.

На улице Момынова четырехполосный подвесной мост над железной дорогой с пешеходным переходом и светофорами обеспечит удобство для пешеходов и безопасность движения. Объект соединит восточную часть города с центром, что позволит перерас­пределить транспортные потоки и разгрузить основные магистрали, а заодно улучшить транспорт­ную доступность для более чем 300 тыс. жителей Сайрама, Оте­миса, Каскасу и Карамурта.

Работы начались в ноябре 2024 года, сейчас реализована примерно половина проекта. Завершение строительства запланировано в 2026-м. Сметная стоимость путепровода составляет 7 млрд тенге.

Схожий проект реализуется на улице Тленшина. Объект будет сдан до конца текущего года. Здесь также строится подвесной мост над железной дорогой, который должен улучшить связность восточной части города с центром и снизить нагрузку на существую­щие магистрали.

Оба путепровода являются частью масштабной программы модернизации транспортной инфраструктуры Шымкента, начатой в 2024 году. Она направлена на создание устойчивой дорожной сети, снижение пробок и повышение безопасности.

Улучшая

качество жизни

Шымкент уверенно лидирует­ среди городов Казахстана по протяженности улично-дорожной сети, которая составляет впечатляющие 3 900 км (в Алматы – 3 000 км). Об этом сообщил заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Омир Калыбаев.

Качество дорожного покрытия остается одной из ключевых забот как городских властей, так и жителей, которые устали от грунтовых дорог, гравийных колдобин и изношенного асфальта. На сегодня 75% магистралей города находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, но амбициозная цель властей – к концу 2025 года довести этот показатель до 90%.

С этой целью в Шымкенте развернута масштабная работа: ремонт проводится на более чем 350 улицах, включая также капитальные работы и обустройство тротуаров. Особое внимание уде­ляется новым микрорайонам, вошедшим в состав города в 2018 году, – это Кызылжар, Ынтымак, Достык, Кайнарбулак и другие. Здесь активно обнов­ляется инфраструктура, чтобы обеспечить комфорт и безопасность передвижения.

Городские власти уверены: новые дороги не только улучшат транспортную доступность, но и станут важным шагом к повышению качества жизни шымкентцев.

Нужны современные подходы

Шымкент, как один из самых жарких городов Казахстана, становится полигоном для испытаний передовых технологий в сфере дорожного строительства. В условиях экстремальных температур, когда летом поверхность асфальта может нагреваться до 60 °C, здесь приступили к испытанию полимерных добавок в битум. И все это – ради повышения долговечности и устойчивости дорожного покрытия.

Современные дороги – это результат сложного инженерного подхода, в котором учитываются­ интенсивность транспортных потоков, климатические условия, весовые нагрузки и долговечность материалов. По словам Омирa Калыбаева, докторанта и исследователя в области дорожных материалов, Шымкент сейчас отходит от устаревших нормативов, заложенных в СНиПы и ГОСТы, и активно переходит к современным инженерным решениям.

– Город нуждается в новых подходах, учитывающих реальные условия эксплуатации. Сейчас дорожная нагрузка выросла в разы: увеличилось количество личных автомобилей, а также большегрузного транспорта. Соответственно, и требования к дорожному покрытию должны быть другими, – убежден он.

В рамках исследований была проведена масштабная диагностика основных городских магистралей, таких как улицы Акназар-хана и Аль-Фараби. Специалисты подсчитали, сколько по ним проезжает легковых и грузовых автомобилей, измерили нагрузку на ось транспорта. На улице Аль-Фараби были установлены высокоточные датчики, которые ежеминутно фиксируют­ температуру дорожного полотна на разных глубинах – от поверх­ности до 10 м вглубь. Эти данные позволяют получить полную картину температурных колебаний как в летний, так и в зимний период.

– Август станет точкой отсчета – ровно год, как мы ведем температурный мониторинг, – рассказывает Омир Калыбаев. – Собрали уникальную базу данных и теперь сможем точно определить, какие материалы лучше подходят для наших климатических условий.

Использование модифицированного битума с полимерами – уже не просто теория, а прак­тика, к которой стремятся все развитые страны. Однако выбор полимера – дело непростое. На рынке представлено множество вариантов, и каждый из них требует отдельного тестирования. Необходимо учитывать, как тот или иной материал поведет себя при местной жаре и нагрузках. А значит, городские дорожные компании не могут просто купить первый попавшийся продукт. Только после испытаний и анализа температурных графиков можно выбрать подходящий полимер и внедрить его в массовое использование.

Конечно, внедрение новых технологий всегда связано с дополнительными тратами. При использовании полимеров увеличивается время на смешивание с битумом, меняется технология укладки. Однако все это оправдано, когда речь идет о качестве и долговечности.

Исследования, которые сегодня проводятся в Шымкенте, могут стать пилотным проектом для всего Казахстана. Грамотный подход к выбору материалов и технологий позволит строить дороги, способные выдерживать как жару, так и зимние морозы, не теряя в качестве. Это инвестиция в будущее – безопасное, эффективное и устойчивое.

– Мы строим город будущего, – резюмирует Омир Самитович. – Постепенно, квартал за кварталом. Город меняется не благодаря одному мегапроекту, а десяткам маленьких – пробивок, реконструкций, расширений. Главное – не останавливаться.