Шымкент меняет траекторию

618
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Главная цель южного мегаполиса – стать городом, удобным для людей

фото автора

Основа новой транспортной логистики

Шымкент сегодня – масштабная стройка, город, где возводятся новые здания, ремонтируются улицы, прокладываются дороги, проектируются мосты. Несмотря на сложности, мегаполис последовательно движется к цели: стать территорией, комфортной для жизни, удобной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Сегодня утренние и вечерние часы пик – настоящее испытание для жителей Шымкента. По данным департамента полиции, в городе зарегистрировано более 470 тыс. автомобилей. К этому ежедневно добавляется свыше 100 тыс. машин, прибывающих из близлежащих районов Туркес­танской области. Еще 80 тыс. – транзитный транспорт.

Фактически по улицам Шымкента ежедневно перемещается до 700 тыс. транспортных средств. Проспект Байдибек би и улица Тулеметова стали «бутылочным горлышком» мегаполиса, через которое проходят основные потоки с севера, юга и востока. За сутки здесь проезжает более 120 тыс. машин.

Чтобы уменьшить дорожные заторы, на проспекте Байдибек би внедрили интеллектуальную транспортную систему (ITS). Она включает в себя «умные» светофоры, датчики трафика. Инженеры могут вручную регулировать длительность сигналов в зависимости от интенсивности потока. Но это не стало панацеей от пробок.

В текущем году городские власти решили изменить стратегию дорожного строительства. Вместо сооружения многоуровневых развязок, парализующих движение на годы строительства, решено развивать альтернативные марш­руты. Тем самым у водителей появляется возможность передвигаться параллельными улицами. Нагрузка на центральные магистрали снижается.

Одним из ключевых стал проект по продлению улицы Изенды, который реализует ТОО «Корпорация «Береке».

– Улица Изенды, соединяющая улицы Тулеметова и Юсупова, позволит разгрузить поток транспорта по проспекту Байдибек би, улице Тулеметова и объездной дороге А-2, – пояс­няет главный специалист отдела автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Бекзат Тынышбеков. – Раньше все машины, прежде чем попасть в Самал-3, вынуждены были ехать в объезд по улицам Аргинбекова, Казиева, Утегенова. Теперь же у водителей появится альтернативный путь: с Тулеметова на Изенды и сразу в микрорайон Самал-3. Быстрее доедут и не будут загружать магистрали. Но главное, что им не надо будет выезжать на проспект Байдибек би, который на данный момент является чуть ли не единственной транспортной артерией, связывающей северную часть города с центром.

Подрядная компания не только выполнила обязательства по контракту, но и подарила городу 250 м дороги, построенной за собственные средства. Вкупе с расширением улицы Юсупова, на которой ранее было всего две полосы движения, а теперь четыре, это стало настоящим прорывом в дорожной логистике.

– Когда работаешь на катке, понимаешь – именно от тебя зависит, как скоро люди начнут добираться домой, минуя пробки, – говорит Малик Елгонов, более 20 лет занимающийся строительством дорог. – Когда начали засыпать овраг, чтобы через него протянуть дорогу и соединить ее с улицей Тулеметова, часто приходили местные жители и удивлялись: неужели им теперь не придется ездить кругами? Вот насколько важен этот короткий отрезок.

Строительство объекта вышло на финишную стадию: уже укладываются тротуары, все готово к асфальтированию. Строители рассчитывают в ближайшие недели открыть движение по новой связке улиц.

Альтернативные маршруты

Другой масштабный проект компании «Береке» – новая дорога между улицами Тулеметова и Казиева, которая также снизит нагрузку на проспект Байдибек би.

Длина новой улицы Шубарколь – 1,7 км, ширина – 14 м, здесь предусмотрены четыре полосы движения. Строительство магистрали началось в апреле текущего года, на сегодня выполнено около 40% работ: уложено 600 м асфальта (два слоя из трех), еще 400 м готовы под укладку, на оставшейся части продол­жаются земляные мероприятия. Для выравнивания ландшафта пришлось вывезти 550 тыс. кубов глины!

– Дорога – не просто асфальт, – говорит начальник участка Еркебулан Усербаев. – Это многослойная система, каждый сантиметр которой очень важен. Она сравнима с дорожным «пирогом», общая высота которого составляет 62 сантиметра.

Однако реализация проекта, который станет настоящим спасением для будущих новоселов строящегося рядом ЖК «Дендропарк» и сотен домовладельцев частного сектора, осложнена необходимостью изъятия земельных участков. Четыре дома, подпадающие в зону строительства дороги, пока не снесены: собственники не согласились с суммой предложенной компенсации, и сейчас дело рассматривается в суде.

Несмотря на эти и другие трудности, подрядчики работают с опережением графика. Из выделенных на текущий год 485 млн тенге уже освоено 418 млн. Сметная стоимость проекта – 2 млрд тенге. Сдача новой дороги в эксплуатацию намечена на 2026 год.

Разгрузить проспект Байди­бек би поможет также расширение с двух до четырех полос улицы Алтынсарина. Правда, само по себе такое увеличение полос не дало бы ожидаемого эффекта, если б не продление магистрали на 600 м с выходом на улицу Алатау-батыра. Проект обеспечит связность между новыми микрорайонами.

Здесь тоже не обошлось без сноса. В зону строительства попали 53 участка, на многих из которых стоят жилые дома. По информации Бекзата Тынышбекова, в зоне расширения дороги выкуп участков еще не завершен. По сносу шести домов продол­жаются судебные тяжбы. На отрезке продолжения дороги процедура выкупа только запущена.

Мосты и магистрали

Близится к завершению проект по продлению проспекта Кунаева, являющийся одним из ключевых элементов модернизации транспортной инфраструктуры. Он улучшит связность районов, будет способствовать адаптации города к стремительному росту населения и автопарка.

Шестиполосная магистраль обеспечит беспрепятственное движение транспорта с юга на север Шымкента, соединяя восточные районы с центром и разгружая существующие улицы. К примеру, проспект Республики, что облегчит выезд и въезд в город со стороны Ташкента, а также поможет интегрировать новые микрорайоны, такие как Акжайык и ShymCity, в общую транспортную сеть города.

Протяженность трассы, строи­тельство которой завершится в 2026 году, составляет 16,3 км. Проект разделен на шесть этапов, четыре уже завершены. Один из двух оставшихся отрезков сдадут в эксплуатацию предстоящей осенью.

Параллельно с продлением проспекта ведется реконструкция объездной дороги А-2, которая ранее имела статус рес­публиканской трассы, а теперь преобра­зуется в шестиполосную городскую магистраль. Эта дорога также играет важную роль в грузоперевозках, связывая Шымкент с другими регионами Казахстана. Ее протяженность – 28,2 км. Первые четыре из восьми этапов реконструкции уже завершены, полностью объект будет сдан в 2026 году.

Дождался город также строительства путепроводов над железными дорогами по улицам Момынова и Тленшина. На этих участках традиционно образовывались многокилометровые пробки во время ожидания проез­да поездов.

На улице Момынова четырехполосный подвесной мост над железной дорогой с пешеходным переходом и светофорами обеспечит удобство для пешеходов и безопасность движения. Объект соединит восточную часть города с центром, что позволит перерас­пределить транспортные потоки и разгрузить основные магистрали, а заодно улучшить транспорт­ную доступность для более чем 300 тыс. жителей Сайрама, Оте­миса, Каскасу и Карамурта.

Работы начались в ноябре 2024 года, сейчас реализована примерно половина проекта. Завершение строительства запланировано в 2026-м. Сметная стоимость путепровода составляет 7 млрд тенге.

Схожий проект реализуется на улице Тленшина. Объект будет сдан до конца текущего года. Здесь также строится подвесной мост над железной дорогой, который должен улучшить связность восточной части города с центром и снизить нагрузку на существую­щие магистрали.

Оба путепровода являются частью масштабной программы модернизации транспортной инфраструктуры Шымкента, начатой в 2024 году. Она направлена на создание устойчивой дорожной сети, снижение пробок и повышение безопасности.

Улучшая
качество жизни

Шымкент уверенно лидирует­ среди городов Казахстана по протяженности улично-дорожной сети, которая составляет впечатляющие 3 900 км (в Алматы – 3 000 км). Об этом сообщил заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Омир Калыбаев.

Качество дорожного покрытия остается одной из ключевых забот как городских властей, так и жителей, которые устали от грунтовых дорог, гравийных колдобин и изношенного асфальта. На сегодня 75% магистралей города находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, но амбициозная цель властей – к концу 2025 года довести этот показатель до 90%.

С этой целью в Шымкенте развернута масштабная работа: ремонт проводится на более чем 350 улицах, включая также капитальные работы и обустройство тротуаров. Особое внимание уде­ляется новым микрорайонам, вошедшим в состав города в 2018 году, – это Кызылжар, Ынтымак, Достык, Кайнарбулак и другие. Здесь активно обнов­ляется инфраструктура, чтобы обеспечить комфорт и безопасность передвижения.

Городские власти уверены: новые дороги не только улучшат транспортную доступность, но и станут важным шагом к повышению качества жизни шымкентцев.

Нужны современные подходы

Шымкент, как один из самых жарких городов Казахстана, становится полигоном для испытаний передовых технологий в сфере дорожного строительства. В условиях экстремальных температур, когда летом поверхность асфальта может нагреваться до 60 °C, здесь приступили к испытанию полимерных добавок в битум. И все это – ради повышения долговечности и устойчивости дорожного покрытия.

Современные дороги – это результат сложного инженерного подхода, в котором учитываются­ интенсивность транспортных потоков, климатические условия, весовые нагрузки и долговечность материалов. По словам Омирa Калыбаева, докторанта и исследователя в области дорожных материалов, Шымкент сейчас отходит от устаревших нормативов, заложенных в СНиПы и ГОСТы, и активно переходит к современным инженерным решениям.

– Город нуждается в новых подходах, учитывающих реальные условия эксплуатации. Сейчас дорожная нагрузка выросла в разы: увеличилось количество личных автомобилей, а также большегрузного транспорта. Соответственно, и требования к дорожному покрытию должны быть другими, – убежден он.

В рамках исследований была проведена масштабная диагностика основных городских магистралей, таких как улицы Акназар-хана и Аль-Фараби. Специалисты подсчитали, сколько по ним проезжает легковых и грузовых автомобилей, измерили нагрузку на ось транспорта. На улице Аль-Фараби были установлены высокоточные датчики, которые ежеминутно фиксируют­ температуру дорожного полотна на разных глубинах – от поверх­ности до 10 м вглубь. Эти данные позволяют получить полную картину температурных колебаний как в летний, так и в зимний период.

– Август станет точкой отсчета – ровно год, как мы ведем температурный мониторинг, – рассказывает Омир Калыбаев. – Собрали уникальную базу данных и теперь сможем точно определить, какие материалы лучше подходят для наших климатических условий.

Использование модифицированного битума с полимерами – уже не просто теория, а прак­тика, к которой стремятся все развитые страны. Однако выбор полимера – дело непростое. На рынке представлено множество вариантов, и каждый из них требует отдельного тестирования. Необходимо учитывать, как тот или иной материал поведет себя при местной жаре и нагрузках. А значит, городские дорожные компании не могут просто купить первый попавшийся продукт. Только после испытаний и анализа температурных графиков можно выбрать подходящий полимер и внедрить его в массовое использование.

Конечно, внедрение новых технологий всегда связано с дополнительными тратами. При использовании полимеров увеличивается время на смешивание с битумом, меняется технология укладки. Однако все это оправдано, когда речь идет о качестве и долговечности.

Исследования, которые сегодня проводятся в Шымкенте, могут стать пилотным проектом для всего Казахстана. Грамотный подход к выбору материалов и технологий позволит строить дороги, способные выдерживать как жару, так и зимние морозы, не теряя в качестве. Это инвестиция в будущее – безопасное, эффективное и устойчивое.

– Мы строим город будущего, – резюмирует Омир Самитович. – Постепенно, квартал за кварталом. Город меняется не благодаря одному мегапроекту, а десяткам маленьких – пробивок, реконструкций, расширений. Главное – не останавливаться.

#Шымкент #дороги #инфраструктура

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]