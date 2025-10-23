Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями

Энергетика,Нефть и Газ
57
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, известный как ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП), отметил знаменательную дату – 40 лет со дня основания. Юбилейное торжество, прошедшее на территории предприятия, стало ярким событием не только для трудового коллектива, но и для всей нефтегазовой отрас­ли страны.

фото автора

Участниками празднования стали почетные гости, среди которых вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, руководители Шымкента, представители фонда «Самрук-Қазына», НК «КазМунайГаз», ассоциации Kazenergy, а также стратегические партнеры – CNPC и PetroChina.

Выступая перед собравшимися, Бакытжан Ильяс отметил исключительный вклад Шымкентского НПЗ в развитие нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана.

– ПКОП – не просто завод, – подчеркнул он. – Это один из крупнейших и самых технологичных НПЗ Центральной Азии, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. За четыре десятилетия предприятие стало настоящим драйвером национальной экономики, и его значение трудно переоценить.

Юбилейный год стал по-нас­тоящему рекордным: в 2025-м завод переработал 6,2 млн тонн нефти – показатель, превышаю­щий проектную мощность на 4%. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива, высоким стандартам производства и постоянному внедрению инновационных решений.

Ключевую роль в достижениях сыграла масштабная модернизация, завершенная в 2018 году. В рамках проекта была проведена реконструкция, осуществлено строительство новых объектов, включая комплекс глубокой переработки нефти, установку производства водорода, изомеризации легкой нафты, а также возведение других структур. Эти меры позволили не только повысить объемы переработки, но и значительно улучшить качество производимой продукции, доведя ее до уровня экологического стандарта К4 и К5.

После модернизации завод смог существенно увеличить глубину переработки нефти – с 60 до 81%, что позволило значительно снизить долю мазута и повысить выход высокомаржинальных продуктов: бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Это сделало ПКОП одним из самых передовых предприятий отрасли на всем постсоветском пространстве.

На предприятии уверены: эти результаты – не предел. Завод входит в новый этап развития. В рамках утвержденной Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана до 2040 года ПКОП ждет вторая волна модернизации. Планируется увеличить мощность завода до 12 млн тонн в год, а также перейти на выпуск продукции, соответствующей самым строгим международным экологичес­ким стандартам, – классу К5.

С момента ввода в эксплуатацию в 1985 году Шымкентский НПЗ прошел огромный путь – от первых установок до высокотехнологичного производства, обеспечивающего внут­ренний рынок качественными нефтепродуктами. За эти годы выросло не одно поколение специалистов. На торжестве были вручены почетные грамоты лучшим работникам предприя­тия, ветеранам и молодым инженерам, продолжающим славные трудовые традиции.

Завод гордится тем, что на предприятии трудятся настоя­щие профессионалы, для которых работа – не просто дело, а призвание.

В честь юбилея предприятие сделало важный социальный вклад: в жилом массиве Бадам-1 был открыт современный спортивный комплекс, построенный на средства ПКОП. Новый объект стал отличным подарком жителям Шымкента и символом социальной ответственности компании.

Здесь смогут заниматься спортом дети и взрослые, что очень важно для продвижения здорового образа жизни. Возведение объекта стало еще одним подтверждением того, что завод всегда был и остается частью города, и того, что руководство предприятия привержено развитию регио­на и заботе о благополучии его жителей.

Шымкентский НПЗ уверенно смотрит в завтрашний день. Впереди – масштабные проекты, экологическая модернизация, внедрение цифровых технологий и повышение эффективности производства. Но при этом ПКОП остается верным своим ценностям – качеству, безопасности, социальной ответственности и уважению к человеку труда.

#завод #юбилей #НПЗ #ПКОП

Популярное

Все
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Финальные поединки в Семее
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Kia: тандем человека и высоких технологий
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Успей купить по приятной цене!
Обменялись опытом, наладили контакты
В преддверии Дня Республики в столице чествовали образцовые семьи страны
Жүз домбыра – бір үн
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

В 2024 году транзит нефти через Азербайджан составил почти …
Атаки беспилотников на Оренбургский ГПЗ не повлекут дефицит…
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затр…
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальну…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]