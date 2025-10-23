Участниками празднования стали почетные гости, среди которых вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, руководители Шымкента, представители фонда «Самрук-Қазына», НК «КазМунайГаз», ассоциации Kazenergy, а также стратегические партнеры – CNPC и PetroChina.

Выступая перед собравшимися, Бакытжан Ильяс отметил исключительный вклад Шымкентского НПЗ в развитие нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана.

– ПКОП – не просто завод, – подчеркнул он. – Это один из крупнейших и самых технологичных НПЗ Центральной Азии, обеспечивающий энергетическую безопасность страны. За четыре десятилетия предприятие стало настоящим драйвером национальной экономики, и его значение трудно переоценить.

Юбилейный год стал по-нас­тоящему рекордным: в 2025-м завод переработал 6,2 млн тонн нефти – показатель, превышаю­щий проектную мощность на 4%. Это стало возможным благодаря слаженной работе коллектива, высоким стандартам производства и постоянному внедрению инновационных решений.

Ключевую роль в достижениях сыграла масштабная модернизация, завершенная в 2018 году. В рамках проекта была проведена реконструкция, осуществлено строительство новых объектов, включая комплекс глубокой переработки нефти, установку производства водорода, изомеризации легкой нафты, а также возведение других структур. Эти меры позволили не только повысить объемы переработки, но и значительно улучшить качество производимой продукции, доведя ее до уровня экологического стандарта К4 и К5.

После модернизации завод смог существенно увеличить глубину переработки нефти – с 60 до 81%, что позволило значительно снизить долю мазута и повысить выход высокомаржинальных продуктов: бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Это сделало ПКОП одним из самых передовых предприятий отрасли на всем постсоветском пространстве.

На предприятии уверены: эти результаты – не предел. Завод входит в новый этап развития. В рамках утвержденной Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана до 2040 года ПКОП ждет вторая волна модернизации. Планируется увеличить мощность завода до 12 млн тонн в год, а также перейти на выпуск продукции, соответствующей самым строгим международным экологичес­ким стандартам, – классу К5.

С момента ввода в эксплуатацию в 1985 году Шымкентский НПЗ прошел огромный путь – от первых установок до высокотехнологичного производства, обеспечивающего внут­ренний рынок качественными нефтепродуктами. За эти годы выросло не одно поколение специалистов. На торжестве были вручены почетные грамоты лучшим работникам предприя­тия, ветеранам и молодым инженерам, продолжающим славные трудовые традиции.

Завод гордится тем, что на предприятии трудятся настоя­щие профессионалы, для которых работа – не просто дело, а призвание.

В честь юбилея предприятие сделало важный социальный вклад: в жилом массиве Бадам-1 был открыт современный спортивный комплекс, построенный на средства ПКОП. Новый объект стал отличным подарком жителям Шымкента и символом социальной ответственности компании.

Здесь смогут заниматься спортом дети и взрослые, что очень важно для продвижения здорового образа жизни. Возведение объекта стало еще одним подтверждением того, что завод всегда был и остается частью города, и того, что руководство предприятия привержено развитию регио­на и заботе о благополучии его жителей.

Шымкентский НПЗ уверенно смотрит в завтрашний день. Впереди – масштабные проекты, экологическая модернизация, внедрение цифровых технологий и повышение эффективности производства. Но при этом ПКОП остается верным своим ценностям – качеству, безопасности, социальной ответственности и уважению к человеку труда.