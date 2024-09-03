Сибирскую язву подозревают у четырех жителей Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы четыре случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматинской области

В ведомстве отметили, что от человека человеку заболевание сибирской язвой не передается. Основным источником заболевания являются сельхозживотные (КРС, лошади, овцы, козы), а также зараженная почва, в которой споры могут находиться в течение длительного времени.

«Забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя. Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР. В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы», - сообщили в территориальной инспекции КВКН МСХ РК Алматинской области.

Отмечается, что 12 августа животные в этом населённом пункте были вакцинированы против сибирской язвы.

В настоящее время в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Проводятся все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму.

«Кожная форма заболевания является частым проявлением инфекции, которое при своевременной терапии имеет высокую вероятность выздоровления. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести. Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через повреждённую кожу, реже – через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период (время от момента заражения до появления симптомов заболевания) составляет от 2 до 14 суток», - разъяснил руководитель управления здравоохранения Алматинской области Алмат Турысбекулы.

Районным отделом полиции введены ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района и ввоз из других районов.