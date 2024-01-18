Сильная духом

Отметим, что для искоренения негативной тенденции Министерством внутренних дел предпринимаются эффективные меры. В частности, введена специализация женщин-следователей. Одна из них – подполковник полиции Венера Абдуллина, старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Актюбинской области.

Наша беседа началась с упоминания содержания приказа министра внутренних дел от 7 апреля 2021 года «Об организации работы ПДСОГ по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений против половой свободы женщин и половой неприкосновенности несовершеннолетних», а также поручения досудебного расследования по уголовным делам о преступлениях данной категории исключительно следователям-женщинам, входящим в постоянно действую­щую следственно-оперативную группу (ПДСОГ).

Венера Абдуллина служит в органах внутренних дел с 2001 года, имеет диплом юриста, окончила магистратуру по той же спе­циальности.

– За время службы в следственных подразделениях занималась расследованием уголовных дел разной категории, в том числе половых преступлений. Актуальность нынешней криминогенной обстановки вызвала изменения, внесенные в Закон «О профилактике бытового насилия», ужес­точены статьи Уголовного кодекса за половые преступления в отношении женщин и детей. Не секрет, что многие женщины стесняются давать мужчинам показания интимного характера, делиться подробными обстоятельствами дела: где, когда, кто и так далее. По поручению Главы государства в нашем департаменте полиции создана и функционирует специальная постоянно действующая следственно-оперативная группа, куда включены 38 женщин-следователей, – объясняет Венера Абдуллина.

Она уточняет, что если бытовые преступления характерны для конфликтов, возникающих между супругами или сожителями, то половые преступления подразумевают изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, принуждение к половому сношению, развращение малолетнего – все то, что прописано в статьях 120–124 УК РК.

В рамках пилотного проекта по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального и бытового насилия два года назад в Актобе были созданы кризисные центры, а также центры ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и по оказанию комплексной помощи жертвам сексуального насилия. Аналогичные объекты действуют в райцентрах Алга, Кандыагаш, Хромтау и Шалкар. Здесь работают психолог, мед­работник. Кроме того, в стенах кризисных центров следователи проводят следственные действия с учас­тием потерпевших. Центры тесно сотрудничают с медиаторами для урегулирования возможных спорных ситуаций.

Опыт следователя показы­вает, что на негативную динамику влияет доступность Интернета. Люди стали намного свободнее в просмотрах. Тотального конт­роля ни для детей, ни для взрос­лых за этим нет. Всем доступны видео и фото 18+, многие подростки увлечены агрессивными играми, фильмами. У кого-то из них есть предпочтения полового характера. Раньше все это было латентно, в поведении превалировали стыд, стеснение, действовали ограничения в семьях. Из нашей жизни уходят нравст­венность, мораль, культура поведения, сплошь и рядом то, от чего прежде краснели.

Продолжая разговор, Венера Абдуллина добавляет: в 2023-м зарегистрировано 33 преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, из них в отношении несовершеннолетних – 18. Годом ранее статистика выглядела следующим образом: всего было зарегистрировано 41 преступление, из них в отношении детей – 31. Снижение показателей очевидно, они свидетельствуют об эффективности проводимого комплекса мер по профилактике преступ­лений. На постоянной основе проводятся всеобучи в школах, колледжах и вузах регио­на. Отмечается объективность и всесторонность расследования всех обстоятельств дела.

Кроме того, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом показания несовершеннолетних потерпевших в обязательном порядке депонируются, т. е. до рассмотрения дела в суде следственные действия с их учас­тием не проводятся. Это делают для того, чтобы не подвергать потерпевшую сторону лишней психологической травме при опознании либо очной ставке.

Из своей практики следователь особо запомнила такой случай. Девушка в социальной сети познакомилась с парнем. В один из дней он, провожая ее домой, предложил зайти к его родственникам на семейный праздник. Она не сразу согласилась идти в чужой дом без приглашения, но в конце концов на свою беду поддалась уговорам и оказалась в доме, полном незнакомых мужчин. Ее изнасиловали девять человек. Как потом выяснилось, девушку «преподнесли» в качестве подарка на именины для только что вышедшего на свободу старшего товарища компании. Последним участником группового преступления стал несовершеннолетний. По итогам расследования все причастные были привлечены к уголовной ответственности.

Чтобы не попадать в подобные истории, следователь советует быть осторожнее в социальных сетях, не слишком доверять мало­знакомым людям. Больше это касается девочек подросткового возраста, которые только всту­пают во взрослую жизнь. Со стороны родителей должно быть больше контроля за тем, с кем об­щаются их дети в соцсетях, с кем дружат, куда идут. Им нужно соблюдать ограничения во времени.

Чаще рискуют дети, которые остаются без должного присмот­ра. Как правило, их родители разведены либо сутками пропадают на работе. В зоне риска также социально уязвимые семьи, где девочки и мальчики в погоне за лучшей долей могут попасть в страшную историю.

– Имея дело с такими история­ми, со временем можешь стать жестче, это своего рода психологическая защита. На работе ты одна, в семейном кругу – уже другая, – признается Венера Абдуллина.

Впрочем, какой бы сложной ни была работа, опытный следователь любит ее, потому как ­знает, что она приносит общест­ву большую пользу. Кому-то нужно делать все, чтобы женщины и дети чувствовали себя в бе­зопасности как дома, так и вне родных стен.