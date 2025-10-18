В жиме штанги лежа в весовой категории до 41 кг она установила новые юношеские рекорды мира и Азии, подняв 74 кг. Еще одну золотую награду ей присудили за сумму трех подходов в 146 кг. Отметим, Снежанна во второй раз покоряет мировую вершину юношеского парапауэрлифтинга, первый раз это случилось в 2023 году в Дубае (ОАЭ).

Наша героиня родилась 22 мая 2008 года в Кызылорде. В этом году после окончания казахской средней школы № 179 им. А. Хангельдина в поселке Карауылтобе девушка поступила в Кызылординский университет им. Коркыта-ата на факультет естествознания по специальности «физическая культура и спорт». Но обо всем по порядку в нашем интервью со спортсменкой.

– Снежанна, как ты пришла в спорт?

– Мне исполнилось 13 лет. Однажды я гуляла по улице, и вдруг меня окликнул мужчина, как потом оказалось, это был руководитель областного спортивного клуба для инвалидов Арман Каскирбекович Молдаханов. Он пригласил меня в клуб, рассказав о парапауэрлифтинге. Затем мои контакты передал теперь уже моему личному тренеру Бахытбеку Рысбаеву.

Как и все новички, я начала с «оқтау» (на языке пауэрлифтеров «скалка» – это гриф штанги. – Прим. авт.). Тренер обучал азам, давал упражнения на технику. Со временем становилось сложнее, ведь профессиональный спорт – это строгий режим: питание, сон, усердные тренировки, морально-психологический контроль.

– Кто твои кумиры в парапауэр­лифтинге?

– У меня два кумира. Это двукратный победитель Паралимпийских игр и трехкратный чемпион мира Давид Дегтярев из Атбасара Акмолинской области и чемпионка мира, рекордсменка Азии, участница

Паралимпийских игр в Париже-2024 Турсынай Кабыл из Костаная.

– Что тебе дает спорт?

– Мотивацию! Для меня пауэрлифтинг – движущая сила, которая заставляет достигать цели и в спорте, и в жизни. Испытываю огромную радость и гордость, когда высокими результатами прославляю Кызылорду и Казахстан на мировой арене.

– Ты каждый год бьешь свои же рекорды. Чувствуешь свой потенциал?

– Да, конечно. На тренировках я выжимаю больше. Но старты – это ответственность, волнение, долгая дорога, акклиматизация. Спорт­сменам редко удается показывать максимальную возможность.

– Как настраиваешь себя на соревнованиях?

– Во время выступлений главное – не отвлекаться. Обычно надеваю наушники и хожу туда-сюда (смеется).

– Не ошибусь, если скажу, что твоя мечта – победа на Паралимпийских играх?

– Да! Мечта и цель – Паралимпийские игры в американском Лос-Анд­желесе в 2028 году! Но для завое­вания лицензии мне надо успешно выступить на всех международных стартах среди взрослых и войти в топ-8. Первый шаг к этому я уже сделала в Каире.

– Что тебя интересует кроме спорта?

– Я очень люблю петь. А еще обожаю футбол, очень люблю смотреть трансляции, болею за «Кайсар», как за женскую, так и мужскую команду. Если честно, свободного времени у меня мало, каждый день расписан по часам – учеба, тренировки, соревнования.

– Как поддерживают твой выбор в семье?

– Моя мама Карлыгаш Айтбековна Байчугурова и братья Тимур, Расул и Данияр – главные болельщики. Они всегда и во всем меня поддерживают.

Личный тренер спортсменки, старший тренер области по парапауэрлифтингу Бахытбек Рысбаев присоединился к нашей беседе, отметив, что путь Снежанны к спортивной вершине вышел нелегким, но тем победа ценнее.

– Долгая дорога на соревнования отняла много энергии, – рассказывает Бахытбек Рысбаев. – Но, как и два года назад, моя ученица подтвердила свое высокое мастерство. На этот раз – среди конкуренток из Узбекистана, Кубы, Молдовы и Египта. Снежанна – одаренная спортсменка. Когда я пригласил ее в зал пауэрлифтинга, тогда дал слово ее маме – сделаю чемпионом. В 2021 году из-за юного возраста она вне конкурса участвовала в летней параспартакиаде РК. В 2022-м уже выигрывала соревнования как среди ровесников, так и среди взрослых. В 2023-м дебютировала на международной арене. В Тбилиси на Кубке мира Снежанна в весе до 45 кг выиграла два золота среди юношей (за лучшую попытку дня в своей весовой категории и за результат по сумме трех попыток) и серебро среди взрослых (по сумме трех подходов). За тот успех она удостоилась звания мастера спорта международного класса РК. Наша стратегическая цель – участие в XVIII Паралимпийских летних играх в Лос-Анджелесе-2028. Но для начала нужно завоевать медали на лицензионных стартах в 2026 году – в апреле на открытом парачемпионате Азии и Океании в Таиланде и в октябре на Паразиатских играх в Японии.

В завершение особо отметим, что впервые в истории области сразу две спортсменки из Приаралья завоевали звания чемпионок мира. Вторым триумфатором чемпионата мира в Каире стала Фариза Толжан, которая в категории до 50 кг среди женщин в сумме трех подходов покорила вес в 285 (93 +95 + 97) кг.