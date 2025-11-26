Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане

Спорт
112

В соревнованиях примут участие спортсмены из более 43 стран мира

Фото: акимат Астаны
С 17 по 21 декабря в столичном спортивном комплексе Beeline Арена будет проходить международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025. Эти соревнования - одно из ключевых событий сезона, включённое в официальный календарь Всемирной федерации бадминтона (BWF), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В соревнованиях примут участие спортсмены из более 43 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, а также страны Европы и Азии.
 

Astana International Challenge является частью международной серии BWF International Challenge Series, где спортсмены борются за очки мирового рейтинга. Для многих участников этот старт станет важным этапом на пути к Олимпийскому циклу и крупнейшим международным чемпионатам.
 
Проведение турнира в Астане укрепляет позиции Казахстана на карте мирового бадминтона. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки и растущий интерес к этому виду спорта среди молодёжи.
#Астана #соревнования #акимат #бадминтон

