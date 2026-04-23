Сильные лесные пожары вспыхнули на северо-востоке Японии

Власти префектуры Иватэ на северо-востоке Японии провели эвакуацию более тысячи жителей города Оцучи, в два района которого 22 апреля зашли природные пожары. Для борьбы с огнем развернуты подразделения Сил самообороны (SDF), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Первый пожар вспыхнул в районе Кодзучи около 13:50 местного времени. Огонь быстро охватил несколько зданий и близлежащую лесную зону. Во второй половине дня еще одно возгорание было замечено примерно в 10 км от этого места на сопке в округе Кирикири. Оттуда вывезены семьи из 566 домохозяйств.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Местная метеорологическая обсерватория дала прогноз о сильных ветрах в Оцучи в ближайшие дни.

Напомним, ранее мощное землетрясение произошло в Японии, была объявлена угроза цунами.