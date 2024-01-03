Сильные морозы остановили поезда в Финляндии

Сильные морозы вызвали сбой в движении поездов в Финляндии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В Финляндии сильные морозы вызвали сбои в движении поездов по всей стране. Об этом 3 января сообщается на сайте железнодорожной компании VR.

«Прогнозируемые на всю неделю морозы окажут влияние на движение поездов. Мы стараемся отправлять поезда дальнего следования по обычному расписанию <...> Однако мы просим пассажиров быть готовыми к возможным задержкам и смене оборудования», — говорится в сообщении компании.

По данным сайта Fintraffic, только 69% поездов дальнего следования курсируют по расписанию.

Метеорологическая служба Финляндии информирует, что самые сильные морозы зафиксированы на севере и востоке страны. Так, температуры достигают -33 градусов.

Ранее синоптики Казгидромета рассказали о том, какой будет погода в ближайшие дни в разных регионах Казахстана.