– Махметгали Нургалиевич, на днях мы отметим 30-летие Конституции. Как и зачем менялся Основной закон нашей страны? Насколько эффективнее стали нововведения?

– Конституция Казахстана была принята в 1995 году. И с тех пор изменения и дополнения в нее вносились через Парламент пять раз, затронув более 80 статей. А по результатам последнего референдума в действующую Конституцию внесены 56 поправок в 33 статьи, то есть изменилась одна третья ее часть.

Естественно, возникает закономерный вопрос: нормально ли это, что Основной закон страны меняется так часто? Нам приходится слышать критику о том, что в Конституцию часто вносятся изменения. При этом приводятся примеры стран, в первую очередь западных, где подобные изменения происходят намного реже.

Здесь необходимо учитывать ряд моментов. Казахстан – относительно молодая страна, в этом году мы будем отмечать 34-ю годовщину Независимости, которая еще не завершила в полной мере политический транзит. Сравнивать ее с другими западными странами, где традиция конституционализма развивалась на протяжении многих веков, не совсем уместно.

Каждый пакет изменений соответствовал духу конкретного этапа становления политической системы нашей страны. В этом отношении, думаю, более близким для Казахстана является опыт стран Азии, прежде всего Восточной Азии, которые также переживали насыщенный процесс конституционного реформирования.

Поэтому изменения в Конституции следует рассматривать в контексте общего развития нашей страны, ее поэтапного движения в сторону демократического общества. Основная задача конституционной реформы – совершенствование политической системы, развитие Казахстана как демократического и правового государства.

– Понятно, что Конституция является законодательной основой реформы политической системы. Что мы конкретно имеем в виду, когда говорим о политической реформе в стране?

– Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что политическая реформа – это не смена Правительства, не замена министров или акимов. Политическая реформа – это совершенствование сложившейся в стране политической системы. Для этого Глава государства в свое время предложил 10 инициатив по переустройству политической модели развития Казахстана.

Это пересмотр полномочий Президента, переформатирование представительной ветви власти, совершенст­вование избирательной системы, развитие политической конкуренции в партийной деятельности, четкое разграничение функций госаппарата и партий, усиление роли правозащитных институтов, повышение конкурентоспособности СМИ, укрепление роли институтов гражданского общества, совершенствование административно-территориального устройства страны, децентрализация местного самоуправления. Все эти инициативы на сегодняшний день в той или иной степени реализованы. Они имеют масштабный характер и направлены на совершенствование политической системы.

– В Конституции впервые в истории нашей страны сокращены полномочия Президента. Как Вы думаете,­ чем это было вызвано?

– Все внесенные ранее, еще до референдума, изменения и дополнения были направлены на усиление полномочий Президента. Поэтому, естественно, возник вопрос: почему Глава государства сокращает свои полномочия, не приведет ли это к ослаблению президентской власти?

На него ответил сам Касым-Жомарт Токаев в Послании 2022 года: «В Казахстане сложилась суперпрезидентская модель правления. На начальном этапе развития страны она была оправданна. Но мы не стоим на месте – меняется общество, меняется страна. И наша политическая система должна постоянно адаптироваться к новым реалиям. Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики».

К примеру, Глава государства ранее имел право отменять или приостанавливать действия актов акимов областей, городов республиканского значения, снимать с должности районных и даже сельских акимов. Такие избыточные полномочия Президента упразднены.

Также в Конституции страны появилась новая норма о том, что ближайшим родственникам Президента запрещается занимать должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Все эти инициативы направлены на дальнейшую демократизацию нашего общества.

– Вы несколько лет возглавляли Жамбылский областной маслихат. Как изменилась деятельность мас­лихатов?

– Для повышения доверия граждан к представительной власти на местах необходимо совершенствовать деятельность маслихатов всех уровней – областного, городского, районного. К сожалению, ранее, как выразился Президент, действующие маслихаты имели гибридную природу, то есть одновременно являлись институтом местного государственного управления и органом местного самоуправления.

Поэтому в принятом новом Законе «О местном самоуправлении» четко обозначены полномочия маслихатов. Им придана большая самостоятельность, так как они не должны зависеть от исполнительных органов.

Введена должность председателя маслихата. Об этом говорили давно. При встречах с нашими зарубежными коллегами часто возникал вопрос: кто такой секретарь маслихата – это генеральный, исполнительный или технический секретарь? Например, в России эта должность называется председатель областной думы. Поэтому председатель маслихата – не просто новое название, это новый статус, который сразу дает понимание, что это руководитель местного представительного органа.

Кроме того, для усиления роли областных маслихатов и маслихатов городов республиканского значения по предложению Президента изменился порядок назначения акимов регионов. Ранее депутаты маслихатов согласовывали единственную кандидатуру, предложенную Главой государства.

Президент предложил, чтобы эта процедура проходила на альтернативной основе: на рассмотрение и согласование в маслихаты теперь вносится не менее двух кандидатур. То есть в сущности мас­лихаты участвуют в косвенных выборах акимов областей и городов республиканского значения. Все эти инициативы в совокупности направлены на переформатирование деятельности маслихатов как представительной власти.

– Важнейшим звеном политической реформы является совершенст­вование избирательной системы. Как в стране проходит модернизация выборного процеса?

– Выборный процесс в нашей стране регулируется Конституционным законом «О выборах в РК». Первоначально в рамках конституционной реформы мы перешли на пропорциональную модель выборов в нижнюю палату Парламента, то есть по партийным спискам. Затем в 2018 году пропорциональный принцип был внедрен на выборах депутатов мас­лихатов. Последние выборы в январе 2021-го также прошли по пропорцио­нальной модели, у которой наряду с позитивными тенденциями стали проявляться и негативные последствия.

Принимая во внимание данные негативные факторы, Президент предложил перейти к более гармоничной смешанной избирательной системе, которая в полной мере учтет права всех граждан. Депутатский корпус Мажилиса теперь формируется по следующей схеме: 70 процентов – на пропорциональной, 30 процентов – на мажоритарной основе. При выборах в маслихаты областей и городов республиканского значения это соотношение составляет 50 на 50. А в городской и районный маслихаты выборы депутатов проходят только на мажоритарной основе.

Все эти изменения позволяют создать более конкурентную политическую среду в выборном процессе, а главное – усиливают обратную связь депутатов с избирателями.