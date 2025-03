Символ весны и молодости

В этот вечер в Центральном концертном зале QAZAQSTAN была по-настоящему праздничная атмосфера.

В холле желающие могли сфотографироваться у широкого баннера, центром композиции которого был юбилейный логотип: надпись «GULDER» с переходящей в бутон тюльпана буквой U и цифра 55. А рядом развернулась фотовыставка, материалы которой отразили весь творческий путь легендарного коллектива. На одном из снимков его участницы изображены в момент исполнения «Танца домбристок», ставшего главной визитной карточкой ансамбля и завоевавшего симпатии зрителей во многих странах. Рядом с фотографиями – концертные афиши, а чуть поодаль – сценические костюмы и стенд с многочисленными наградами творческого коллектива.

Энергия молодости и красоты, раскрывающаяся в колоритных образах, сочетание художественного новаторства с народным наследием, страстность и задушевность, проникновенная лиричность и самоотдача – вот неотъемлемые черты творческого портрета артистов ансамбля GULDER. И состоявшийся концерт стал ярким подтверждением того, что молодые исполнители предложили новое прочтение хорошо знакомых зрителю номеров, сохранив при этом традиции коллектива.

В начале концерта ведущие зачитали поздравительное письмо от имени министра культуры и информации Аиды Балаевой.

«Ансамбль сыграл особую роль в популяризации национального искусства во всем мире. Вы бережно сохраняете лучшие традиции народного танца, передавая их из поколения в поколение. Как неотъемлемая часть нашей культурной истории, ансамбль внес значительный вклад в становление и развитие казахстанской эстрады. Сегодня ансамбль GULDER известен не только в Казахстане, но и на международной арене, завоевывая признание своим уникальным исполнительским мастерством. Каждое ваше выступление не только приносит эстетическое удовольствие зрителям, но и демонстрирует богатое наследие казахской культуры, подчеркивая ее значимость», – отмечалось в поздравительном адресе.

Концертная программа поразила поклонников ансамбля своим разнообразием. Помимо композиций, давно ставших классикой отечественной эстрады, коллектив представил на суд зрителей уникальные инструментально-хореографические постановки, большая часть из которых была создана специально для юбилейного концерта. Кроме того, со сцены прозвучали песни в исполнении известных казахстанских артистов, пришедших поздравить юбиляров с важной вехой их творческого пути.

Овацией приветствовали гости вечера народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву, чье профессиональное становление неразрывно связано с историей GULDER. В ее исполнении прозвучали песни «Мұңайма» и «Шақырады көктем», вошедшие в золотой фонд казахского музыкального искусства. Стихи поэтов Оспанхана Аубакирова и Туманбая Молдагалиева, положенные на музыку известным композитором Асетом Бейсеуовым, согрели сердца слушателей радостью весны и растревожили их чувством возвышенной печали. Отдельно стоит отметить креативные решения дизайнеров, соз­давших красочные композиции для показа на LED-экранах. Так, во время исполнения песни «Шақырады көктем» зрителям демонстрировалась панорама ночного Алматы, придававшая зримость строкам песни.

– В ансамбль GULDER я пришла 49 лет назад. Он стал для меня настоящей школой, и одним из лучших моих учителей был наш великий певец Кайрат Байбосынов. С тех пор GULDER – моя первая любовь, мой первый выход на большую сцену, первые выигранные конкурсы, первый экзамен на мастерство. За три года в ансамбле я объездила с гастролями весь Советский Союз и многие зарубежные страны, близко узнала их самобытную культуру. GULDER – ансамбль весеннего настроения, и глубоко символичен тот факт, что свой юбилей он отмечает в самом начале весны, – рассказала Роза Рымбаева.

Любой концерт – это потенциальная площадка для творческих экспериментов. В этот раз организаторы решили разнообразить программу оригинальным интерактивом, который позволил зрителям почувствовать себя артистами и исполнить любимые песни. Запомнилась и премьера хореографической композиции «Хафиз», представленной балетом ансамбля GULDER вместе с Жазирой Калиевой, Меруерт Бахыт, Казахским государственным фольклорным ансамблем «Астана сазы» и группой

G-BAND. Плавные движения танцовщиц под аккомпанемент скрипки, воплощая незыблемые законы красоты, создавали ощущение небесной легкости, воздушности и бесконечности бытия.

Лауреат премии «Дарын» Адильхан Макин представил слушателям песню «Туған жер», заслуженная артистка РК Айжан Нурмагамбетова и лауреат международных конкурсов Куандык Шалкарулы проникновенно исполнили композицию «Мен деп ойла». Яркий образ народного певца воссоздала в номере «Сүгірдің термесі» заслуженный деятель Казахстана Айгуль Елшибаева. Жгучей страстью была наполнена композиция El tango de Roxanne, которую представили лауреат премии «Дарын» Алибек Альмадиев и солисты балета ансамбля GULDER Акерке Батырбек и Нурсаулет Амре. Понравилась пуб­лике и постановка Now we are free, чьей основой послужила главная музыкальная тема фильма «Гладиатор». Популярные эстрадные певцы Мади Рымбаев и ARO исполнили свои песни Yean и «Бұйрабас».

– Я стала одной из первых артисток нового состава GULDER, и это мой третий сезон в этом коллективе. Для нас большая честь и ответственность быть частью такого легендарного ансамбля. Сейчас наша задача – сохранить громкое имя GULDER, которое было создано предыдущими поколениями. Мы хотим создавать произведения, соответствующие современным тенденциям, при этом сохраняя казахский колорит и стилистические особенности. Ансамбль GULDER оказал огромное влияние на наше творческое и личное становление. Каждый участник здесь может проявить себя не только в групповых танцах, но и как сольный исполнитель. Мы глубоко благодарны предыдущему поколению за их вклад, а руководителям нового состава – за предоставленные возможности! – говорила солистка ансамбля Инкар Айдарханкызы.

В завершение концерта большая корзина цветов от имени министра культуры и информации стала особым знаком признания заслуг коллектива в развитии отечественной эстрады, которую сегодня уже нельзя представить без вечно юного и прекрасного ансамбля GULDER.