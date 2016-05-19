Встреча состоялась в рамках празднования 25-летия Независимости РК, а также Дня государственных символов Казахстана, который состоится 4 июня. В формате открытого урока ученики представили свои работы, посвященные госсимволам – гербу, флагу и гимну. Самым ярким событием стало выступление школьников, победивших в конкурсе стихотворений «Государственные символы – гордость нации».

– Эта встреча имеет необыкновенную ценность, – отметила заместитель директора Музея Первого Президента Ботагоз Каипова. – Любовь к стране начинается с гражданского патриотизма, и уважение к государственным символам должно формироваться с юного возраста.

По ее словам, широко известны на гербе Казахстана крылатые тулпары, шанырак, лучи солнца, надпись «Қазақстан». Но есть символы, элементы, которые являются знаками многовековой истории Казахстана. На гербе отображены не только традиции Великой степи, есть символы дружбы народов, многонационального общества, связи двух континентов – Европы и Азии.

В ходе встречи с автором герба ученики задавали воп­росы, которые многие из них готовили заранее, за пять месяцев. Автор рассказал о том, как шла работа над государственным гербом, изучением символики элементов.

Современный герб Казахстана является результатом научных и творческих изыс­каний двух известных архитекторов – Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Конкурс на утверждение будущего герба независимого Казахстана был очень большим, на рассмотрение предлагались 245 проектов и 67 описаний. В фондах Музея Первого Президента хранятся документы, которые рассматривались в ходе рабочих групп и заседаний конкурсной комиссии. Многие из них – с пометками Нурсултана Назарбаева.

Новые государственные символы независимого Казахстана утверждены 4 июня 1992 года. День госсимволов в республике отмечается, согласно Указу Президента, с 2007 года.