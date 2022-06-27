Символы родной страны

В Центральном выставочном зале Государственного музея искусств им. А. Кастеева проходит персональная выставка Сабины Султанбаевой «Казахстан».

Выставка посвящена 30-летию государственных символов страны, но, сразу надо сказать, что изображений флага или герба зрители не увидят. Автор представила свое видение национальных символов через поэтичную красоту заснеженных гор, у подножия которых белеют юрты, а зеленое джайляу прорезают голубые реки. Национальные символы для нее – это чистое небо Родины, нежные лотосы в глубоком озере и россыпь румяных яблок, это состязание в степи, когда по бескрайним просторам верхом на конях мчатся джигиты. В их облике – безудерж­ный дух свободы, силы и счастливой жизни.

В своем творчестве Сабина Султанбаева стремится к классическим стандартам. Специалисты отмечают, что молодая художница отличается серьезным отношением к искусству, реалистичным видением мира, чего порой не хватает некоторым современным авторам.

– Творчество Сабины позитивное и жизнеутверждающее, – говорит куратор выставки и руководитель отдела прикладного искусства Казах­стана Наталия Баженова. – В ее картинах отражена вера в счастливое будущее нашего народа, живущего в гармонии с природой и друг с другом. В них подчеркнуты общечеловеческие ценности, основанные на созидательном труде, здоровье нации и мире во всем мире.

В экспозиции 35 живопис­ных и графических работ. Художница признается, что для нее важным было показать богатство природы, многообразие ее красок и красоту людей. Ей это удалось. Более того, картины настолько реалистичны, что зрители словно чувствуют запах трав джайляу и аромат спелого апорта, свежезаваренного чая и испеченных лепешек.

Сабине интересна сельская тематика, повседневная, наполненная заботами жизнь аула. На фоне гор и холмов стоят юрты, рядом хлопочут хозяйки – готовят еду, занимаются рукоделием. На полотнах городской серии есть узнаваемые объекты – телебашня на Кок-Тобе в Алматы, монумент «Байтерек» в столице, а также тихие дворики с многолетними дубами и карагачами.

Представлены и портреты. На своих полотнах Сабина изображает современниц в традиционных костюмах, с изящными национальными украшениями, их головы украшают саукеле и белые кимешеки. Буквально на кончике кисти художница демонстрирует чистоту и красоту казахской женщины. А букеты из маков и нарциссов в сочетании с фруктами, традиционной и современной посудой создают знакомый и уютный мир.

Сабина Султанбаева родилась в 1997 году в Алматы, училась в школе-интернате № 5 для слабослышащих детей и школе искусств им. А. Кастеева.

В 2019-м окончила колледж

КазНАИ им. Т. Жургенова. Принимает участие в различных художественных проектах, в том числе на платформе «Инстаграм», где уже удостоилась Гран-при и приза зрительских симпатий.