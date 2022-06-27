Статьи Символы родной страны 27 июня 2022 г. 0:00 Раушан Шулембаева В Центральном выставочном зале Государственного музея искусств им. А. Кастеева проходит персональная выставка Сабины Султанбаевой «Казахстан». Выставка посвящена 30-летию государственных символов страны, но, сразу надо сказать, что изображений флага или герба зрители не увидят. Автор представила свое видение национальных символов через поэтичную красоту заснеженных гор, у подножия которых белеют юрты, а зеленое джайляу прорезают голубые реки. Национальные символы для нее – это чистое небо Родины, нежные лотосы в глубоком озере и россыпь румяных яблок, это состязание в степи, когда по бескрайним просторам верхом на конях мчатся джигиты. В их облике – безудержный дух свободы, силы и счастливой жизни. В своем творчестве Сабина Султанбаева стремится к классическим стандартам. Специалисты отмечают, что молодая художница отличается серьезным отношением к искусству, реалистичным видением мира, чего порой не хватает некоторым современным авторам. – Творчество Сабины позитивное и жизнеутверждающее, – говорит куратор выставки и руководитель отдела прикладного искусства Казахстана Наталия Баженова. – В ее картинах отражена вера в счастливое будущее нашего народа, живущего в гармонии с природой и друг с другом. В них подчеркнуты общечеловеческие ценности, основанные на созидательном труде, здоровье нации и мире во всем мире. В экспозиции 35 живописных и графических работ. Художница признается, что для нее важным было показать богатство природы, многообразие ее красок и красоту людей. Ей это удалось. Более того, картины настолько реалистичны, что зрители словно чувствуют запах трав джайляу и аромат спелого апорта, свежезаваренного чая и испеченных лепешек. Сабине интересна сельская тематика, повседневная, наполненная заботами жизнь аула. На фоне гор и холмов стоят юрты, рядом хлопочут хозяйки – готовят еду, занимаются рукоделием. На полотнах городской серии есть узнаваемые объекты – телебашня на Кок-Тобе в Алматы, монумент «Байтерек» в столице, а также тихие дворики с многолетними дубами и карагачами. Представлены и портреты. На своих полотнах Сабина изображает современниц в традиционных костюмах, с изящными национальными украшениями, их головы украшают саукеле и белые кимешеки. Буквально на кончике кисти художница демонстрирует чистоту и красоту казахской женщины. А букеты из маков и нарциссов в сочетании с фруктами, традиционной и современной посудой создают знакомый и уютный мир. Сабина Султанбаева родилась в 1997 году в Алматы, училась в школе-интернате № 5 для слабослышащих детей и школе искусств им. А. Кастеева. В 2019-м окончила колледж КазНАИ им. Т. Жургенова. Принимает участие в различных художественных проектах, в том числе на платформе «Инстаграм», где уже удостоилась Гран-при и приза зрительских симпатий. Пред. След. Пред. След.