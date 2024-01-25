Сирены и... спокойствие

Колонка обозревателей
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Сергей Наговицын

Сегодня многие жители Алматы задаются вопросом: почему в городе не включили сирены во время напугавшего горожан содрогания тектонических плит?

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев ответил на вопрос, объяс­нив ситуацию тем, что сирены запускаются только при фиксации сейсмостанциями колебаний магнитудой более 5,5 по ощутимости баллов. По его словам, руководство ДЧС не хотело создавать излишнего ажиотажа и поднимать больше шума.

С одной стороны, действия сотрудников департамента вполне понятны. Действительно, сирены включаются либо для предуп­реждения населения о реальной угрозе, либо при проведении сейс­мотренировок. В случае же с землетрясением ситуация иная – прогнозировать такое природное явление еще не научились, а сигналом к поиску тревожного чемоданчика и к выполнению действий, предписанных правилами поведения в условиях катаклизма, могут служить сами подземные колебания.

В принципе, все верно. Однако недоумение горожан имеет место.

Кто-то и по сей день считает, что о наступлении сейсмической активности горожан должны были заблаговременно предупредить акимат и подконтрольные ему службы. У других просто сохранилось ощущение незавершенности заложенного в подкорку сценария, отрабатываемого в процессе проведения сейсмотренировок: а сирена, вообще-то, является одним из ключевых факторов для включения наработанных поведенческих рефлексов в экстренных ситуациях.

Судя по реакции граждан, сирена все же нужна. И не только для успокоения горожан, но и для служб реагирования на чрезвычайные ситуации. Понятно, что сотрудники ЧС и других городских служб – такие же люди, и землетрясение для них – такая же неожиданность, как и для всех. Но соблюдение протокола в условиях возникновения нештатной ситуации не только способно предотвратить панику, но и в последующем поможет избежать значительного числа жертв.

С учетом того, что ощутимые колебания земной коры могут быть предвестником разрушительного землетрясения, запускать протоколы ЧС по полной программе было бы полезно уже после трех баллов.

Даже если афтершоков не будет, это реальная возможность провес­ти очередную сейсмотренировку в момент, когда люди действительно готовы выполнять все требования и правила, предусмотренные ситуацией. Звук сирены вперемешку с четкими инструкциями и реальные, по тревоге, действия городских служб позволят избежать неразберихи, которая все же случилась в Алматы.

Да, горожане после толчков вышли на улицы, многие устремились к пунктам сбора при землетрясении, но там их никто не ждал. Уже значительно позже в сетях появилась информация об открытии эвакуационных пунктов, но невнятная и с большим опозданием.

Понятно, что самим службам необходимо время для своевременного реагирования. Но, как оказалось на практике, к разрушительным афтершокам, которые могут произойти в течение получаса, мы не готовы. Без сирены и четких инструкций все теряются. Кто-то просто в исподнем будет до утра мерзнуть на улицах, многие в попытке покинуть город создают пробки на выездах из него, что уж точно не способствует разрешению ситуации в случае усугубления положения.

Что касается сирен, то, если вспомнить Кантар, городские власти догадались их включить в Алматы лишь на третьи или четвертые сутки. В условиях ограничения Интернета и информационного вакуума звук сирен и четкий голос с инструкциями из рупора тогда вернули горожанам уверенность, что власть контролирует обстановку, а значит, проявляет заботу о них.

Так что сирены при землетрясениях более трех баллов были бы все же полезны. Как для внеплановой тренировки городских служб, так и для спокойствия населения.

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#землетрясение #население #Алматы #ДЧС #предупреждение #сирены

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