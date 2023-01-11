"Ситуация непростая" – МИД о попавших в рабство в Таиланде двух казахстанцах

Смадияров отметил, что этот вопрос находится на особом контроле посольства Казахстана в Таиланде.

Фото: rus.azattyq.org

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, какие работы ведутся по оказанию помощи попавшим в рабство в Таиланде двум казахстанцам, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Двое наших граждан пропали в трудовом рабстве, так называемом «золотом треугольнике» Юго-Восточной Азии. В конце декабря прошлого года они выходили на связь с нашим посольством в Таиланде. Их родители тоже обратились к нам с просьбой найти их… Ситуация непростая, там нужно содействие не только госорганов, но и неправительственных организаций. Вопрос требует комплексного решения», - сказал Айбек Смадияров в кулуарах после заседания Правительства.

Он отметил, что этот вопрос находится на особом контроле посольства Казахстана в Таиланде.

«Консул разговаривал с этими ребятами. В этом году они пока не выходили на связь. Надеемся, что вопрос решится положительно… Хотелось бы предупредить наших граждан - прежде чем выезжать за рубеж на работу, очень внимательно изучать все контракты. Потому что это ваша личная ответственность, которая может выйти вам боком при невнимательности и беспечности», - добавил официальный представитель МИД.

Ранее власти Казахстана помогли вернуться на родину казахстанке, попавшей в рабство в Таиланде.