Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 ноября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 2 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 35 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 394 788 заболевших.

На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 811 человек (664+ и 147 КВИ-), из них в стационарах находятся 65 пациентов, на амбулаторном уровне – 746 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.