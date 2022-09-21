Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 116 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане – 17,

- в Алматы – 12,

- в Шымкенте – 1,

- в Акмолинской области – 12,

- в Актюбинской области – 3,

- в Алматинской области – 1,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 1,

- в Восточно-Казахстанской области – 7,

- в Западно-Казахстанской области – 9,

- в Карагандинской области – 28,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 7,

- в Мангистауской области – 5,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 734 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 367 859.

На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (11 185+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 142 пациента, на амбулаторном уровне – 11 213 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Популярное

Все
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
Пока с имени Ахмета Байтурсынова не сняли гриф особой секретности, о нем было мало известно даже в профессиональной среде
Уверен, что Президент Казахстана решил не подвергать страну политическим рискам, поэтому заявил о досрочных выборах главы государства
Чтобы налоги были не бременем
Новый мандат доверия
Кредитная дилемма
Не выдержал критики и... срока гарантии
Закладывается важнейшая демократическая традиция
Проверка на дорогах
Вся красота и смысл слов
Идите и наслаждайтесь!
Скупой платит дважды
Близки к завершению
Вершина личности
И снова о дорогах
Реформатор науки
Не закрывая глаза
Собачий урок
Разрушители стереотипов
Столичные баталии
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Указ Президента Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Вандалы уничтожают петроглифы на юге Казахстана
Назначен глава Департамента экологии по Улытауской области
Любовь к языку как путеводитель
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция

Читайте также

Здравоохранение
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью на…
Здравоохранение
Сколько в среднем зарабатывают врачи в Казахстане
Правительство , Здравоохранение
Премьер поручил увеличить количество грантов по востребован…
Происшествия , Здравоохранение
Два врача погибли в ДТП в Карагандинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]