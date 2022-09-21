Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 сентября

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 116 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в Астане – 17,

- в Алматы – 12,

- в Шымкенте – 1,

- в Акмолинской области – 12,

- в Актюбинской области – 3,

- в Алматинской области – 1,

- в Жетысуской области - 3,

- в Атырауской области – 1,

- в Восточно-Казахстанской области – 7,

- в Западно-Казахстанской области – 9,

- в Карагандинской области – 28,

- в Улытауской области - 3,

- в Костанайской области – 7,

- в Мангистауской области – 5,

- в Павлодарской области – 2,

- в Северо-Казахстанской области – 5.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 392 734 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 367 859.

На 21 сентября лечение от КВИ продолжают получать 11 355 человек (11 185+ и 170 КВИ-), из них в стационарах находятся 142 пациента, на амбулаторном уровне – 11 213 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.