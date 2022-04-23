Фото: акимат Нур-Султана
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 23 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 2

– город Алматы - 4

– Акмолинская область - 1

Всего в стране выявлено 1 305 447 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 290 975.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.  

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу. 

 

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